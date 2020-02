Tegenslag voor Dembélé betekent ook slecht nieuws voor Borussia Dortmund

Barcelona had eerder deze week slecht nieuws te melden over Ousmane Dembélé. De blessure van de 22-jarige aanvaller is erger dan gedacht, daar de hamstring in zijn rechterbeen volledig is afgescheurd. Het is voorlopig nog onduidelijk hoe lang Dembélé niet in actie kan komen, maar op het eerste oog lijkt de tegenslag voor de Fransman slecht nieuws te betekenen voor Borussia Dortmund.

Dembélé verruilde Borussia Dortmund in de zomer van 2017 voor Barcelona, dat een vaste transfersom van 105 miljoen euro voor hem neertelde. Beide partijen werden het tevens eens over een variabele transfersom van 42 miljoen. Een van de bonussen die Borussia Dortmund tegemoet kan zien, is volgens Ruhr Nachrichten een bedrag van 5 miljoen als Dembélé 75 wedstrijden voor de Catalanen achter zijn naam heeft staan.

Deze vijf miljoen lijkt Borussia Dortmund voorlopig op zijn buik te kunnen schrijven. Dembélé heeft tot dusver 74 wedstrijden gespeeld, waarin hij overigens goed was voor 19 doelpunten en 17 assists. Men vreest bij Barcelona dat het seizoen van Dembélé er reeds opzit, waardoor hij dit jaar nog niet tot 75 wedstrijden zal komen. Het is daarna de vraag wat er komende zomer met de Franse aanvaller gaat gebeuren, daar hij eerder al in verband werd gebracht met een vertrek bij Barcelona.

De toekomst van Dembélé zal vanuit Dortmund in ieder geval met de nodige aandacht gevolgd worden, want de overeenkomst tussen die Borussen en Barcelona bevat ook nog een bonus als hij honderd wedstrijden achter zijn naam heeft staan. De aanvaller ontbreekt al sinds eind november met zijn hamstringkwetsuur. Hij was maandag wel van de partij op de training, maar moest deze sessie voortijdig staken vanwege ‘ongemakken’ aan zijn dijbeen. Het was de bedoeling van Barcelona om Dembélé donderdag in de kwartfinale van de Copa del Rey tegen Athletic Club zijn rentree te laken maken, maar dat behoort niet meer tot de mogelijkheden.