Nathan Aké bleef sterk: ‘Soms zie je het op social media, dat ontken ik niet’

Nathan Aké werd de voorbije transferperiode hevig gelinkt aan een vertrek bij Bournemouth. Diverse topclubs werden in verband gebracht met de centrale verdediger, zoals Chelsea, Manchester City en Tottenham Hotspur. In gesprek met de Bournemouth Echo vertelt de Oranje-international dat hij altijd de focus heeft gehouden op presteren met the Cherries.

"De verhalen deden mij eigenlijk weinig. Je weet dat er veel gepraat wordt en dat mensen verwachten dat je gaat vertrekken. Maar het enige wat je als speler kan doen, is presteren op het veld, iedere dag zo hard mogelijk trainen en dan zien wat er gaat gebeuren", zegt Aké, die in 2017 definitief van Chelsea is overgenomen door Bournemouth en nog tot medio 2022 vastligt.

"Ik denk dat je het (de speculatie, red.) gewoon moet accepteren. Die hevige geruchtenstroom is er al heel veel jaren. Je kan niets doen aan alle artikelen die worden geschreven. Je moet gewoon je focus houden en je niet laten afleiden. Soms zie je het op social media, dat ontken ik niet. Maar ik ben mentaal sterk genoeg om daarmee om te kunnen gaan."

Manager Eddie Howe is blij dat hij Aké nog tot zijn beschikking heeft. "Nathan is zo'n belangrijke speler voor ons, zowel in de verdediging als in de aanval met zijn doelpunten. Allereerst is hij een verdediger die het spel heel goed leest. Hij is cruciaal in onze speelwijze, dus om hem en Joshua King te behouden, was enorm belangrijk voor ons. Je beste spelers kunnen een groot verschil betekenen. We zitten nog steeds in de degradatiestrijd en deze gasten hebben we nodig."