Kenneth Perez: ‘Ik kan me niet voorstellen dat hij de boel loopt op te stoken’

Wout Brama is sinds de winterstop op een zijspoor beland bij FC Twente. De 33-jarige middenvelder zat in de drie wedstrijden in 2020, tegen FC Groningen (0-0), PSV (1-1) en Sparta Rotterdam (2-0 zege), niet eens bij de wedstrijdselectie van trainer Gonzalo García García. Kenneth Perez constateert in gesprek met De Telegraaf dat er meer aan de hand moet zijn tussen zijn voormalig ploeggenoot en García.

“Het lijkt mij dat je normaal gesproken een speler met de intelligentie en ervaring van Brama heel goed kunt gebruiken in zo’n jeugdig elftal. Hij is ook nog eens een echte jongen van de club. Dan vind ik dat je zo’n speler moet koesteren”, stelt Perez. Brama speelde dit seizoen tot dusver tien officiële wedstrijden, een aantal dat tevens beperkt bleef door een achillespeesblessure in het begin van het seizoen.

“Puur op basis van het voetbal hoort een speler als Wout in de wedstrijdselectie te zitten en als dat dan niet het geval is, dan is er waarschijnlijk iets aan de hand in de relatie tussen trainer en speler. Aan de andere kant kan ik me niet voorstellen dat Wout een vervelende rol speelt in de selectie of de boel loopt op te stoken. Zo ken ik hem helemaal niet”, stelt de Deense oud-middenvelder, die bij FC Twente samenspeelde met Brama. Jeroen Heubach is van mening dat je ‘niet zo met mensen kan omgaan’. “Een jongen die zoveel voor de club heeft betekend, kun je niet zomaar ineens aan de kant zetten zonder tekst en uitleg.”

“Ik heb genoeg gezien om te kunnen zeggen dat Wout zeker niet minder is dan spelers die op de bank zitten en ook niet minder dan spelers die in het veld staan. Met zijn ervaring kan hij grote waarde hebben voor dit jonge elftal”, concludeert de clubicoon en oud-verdediger van FC Twente. Brama acht het zelf beter om te zwijgen over de situatie, terwijl García stelt dat hij zijn ‘redenen’ heeft om deze beslissing te nemen en dat het bij zijn taak hoort om onpopulaire maatregelen te treffen. “We hebben niet de gemakkelijkste weg gekozen, maar soms moet je iets doen in het belang van het team en de club.”