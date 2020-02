Sepp van den Berg: ‘Dat zulke clubs interesse hadden, was bijna onwerkelijk’

Liverpool bereikte dinsdagavond de vijfde ronde van de FA Cup door Shrewsbury Town op Anfield met 1-0 te verslaan. Door de vakantie van de eerste selectie stond er een bijzonder jong elftal binnen de lijnen namens the Reds, waarin Sepp van den Berg en Ki-Jana Hoever het centrale duo vormden. Van den Berg kijkt in gesprek met De Telegraaf terug op een ‘fantastische’ wedstrijd.

Het was voor Van den Berg zijn tweede duel bij Liverpool als basisspeler, nadat hij eerder in de League Cup tegen Arsenal aan de aftrap had gestaan. “Die wedstrijd, voor het eerst op het hoogste niveau, was enorm intens. Ik, jongen van PEC Zwolle, stond ineens tegen spelers als Mesut Özil. Het was schitterend om mee te maken. Maar wat de spierpijn betreft, gaat het nu al veel beter”, zegt Van den Berg, die in de Engelse media kon rekenen op lovende geluiden. Er werd gesteld dat Virgil van Dijk ‘wel trots’ zou zijn.

“Van Dijk is denk ik lekker op vakantie. Maar ik merk dat iedereen binnen de club trots is hoe wij dit als jonge jongens hebben gedaan. Ik zal Virgil ongetwijfeld nog spreken. De klik onderling met de Nederlandse jongens is sowieso mooi. Met Ki-Jana Hoever uiteraard, maar ook met Georginio Wijnaldum. Ik kan altijd bij hun terecht. Met Van Dijk leer ik hier van de beste verdediger ter wereld”, stelt de jeugdinternational. Met Mohamed Salah, Roberto Firmino en Sadio Mané staat hij naar eigen zeggen op de training meerdere keren per week tegenover de beste aanvallers ter wereld.

“Natuurlijk is dat soms zwaar, maar met vallen en opstaan merk je dat je steeds beter en sterker wordt”, aldus Van den Berg, die afgelopen zomer ook begeerd werd door PSV en Bayern München. “Ik dacht: hoe dan? Dat zulke clubs interesse hadden, was bijna onwerkelijk. Ik was niet eens basisspeler bij de nationale jeugdteams. PSV zag ik ook als een heel mooie optie, die club vind ik van jongs af aan ook mooi. Alleen het gevoel bij Liverpool is... Ja, zo groot, maar echt een familieclub. De warmte hier is bijzonder. Kom je op de club, dan krijg je geen hand, maar een knuffel van manager Jürgen Klopp."