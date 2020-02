Pierre van Hooijdonk wil penalty veranderen: ‘Dat is ook mooi, toch?’

Met de invoering van de VAR wordt er strenger gelet op te vroeg inlopende spelers bij penalty's, ziet ook analist Pierre van Hooijdonk. De voormalige spits, die gedurende zijn carrière gold als een strafschoppenspecialist, vindt dat de regels rondom het nemen van een penalty veranderd moeten worden.

Van Hooijdonk is van mening dat het afgelopen moet zijn met de mogelijkheid om in te lopen. "Schaf de kans op een rebound gewoon af", zegt Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Zet iedereen in de middencirkel, dan ben je van die discussie af. Als een speler dan mist, vervolg je het spel met een achterbal. Een echt één-op-éénduel tussen nemer en keeper. Dat is dan ook mooi toch?"

Ook doelmannen liggen door de VAR extra onder het vergrootglas. Regelmatig moet een strafschop overgenomen worden, omdat de keeper in kwestie te vroeg van zijn doellijn kwam. "Een keeper voelt toch: hé, ik word in de gaten gehouden. En een speler denkt: als ik hem mis, is er nog de hoop dat de keeper te vroeg van zijn lijn komt. Dan krijg ik een herkansing. Al is dat natuurlijk niet je eerste gedachte als je achter die bal staat."

Volgens Van Hooijdonk ligt daardoor ook een andere discussie op de loer. "Je kunt er natuurlijk wel op wachten dat keepers op hun beurt zeggen: gaan we ook letten op strafschopnemers die geen vloeiende aanloop nemen?" Overigens schrijven de spelregels voor dat een schijnbeweging tijdens de aanloop is toegestaan.