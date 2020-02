Tottenham Hotspur komt in returnwedstrijd vlak voor tijd met de schrik vrij

Tottenham Hotspur heeft zich woensdagavond geplaatst voor de vijfde ronde van de FA Cup. Na een 1-1 gelijkspel tegen Southampton op zaterdag 25 januari was een return nodig om een winnaar aan te wijzen en voor eigen publiek won Tottenham Hotspur met 3-2. De Londenaren speelden geen sterke wedstrijd en waren in grote delen van de wedstrijd de onderliggende partij. In de laatste twaalf minuten wisten the Spurs echter een 1-2 achterstand om te buigen en daarom mogen ze het in de achtste finale opnemen tegen Norwich City.

José Mourinho moest het stellen zonder Steven Bergwijn, aangezien de aanvaller ten tijde van de heenwedstrijd nog geen speler van Tottenham Hotspur was. Om die reden was de aanvaller niet speelgerechtigd voor de return. Doordat de absentie van Erik Lamela en Giovani Lo Celso daarboven op kwam, was de spoeling voorin dun bij de bezoekers. Mourinho koos voor een voorhoede met Ryan Sessegnon, Lucas Moura en Heung-Min Son. Sessegnon stond in de openingsfase aan de basis van de 1-0, toen hij Sofiane Boufal rond de middenlijn aftroefde in een fysiek duel aan de zijlijn Sessegnon liep zelf door richting doel en werd gevonden door een lange bal van Harry Winks. Jack Stephens dacht de bal voor de voeten van Sessegnon weg te werken, maar gaf Tanguy Ndombele daarmee onbedoeld een schietkans van net buiten het strafschopgebied. Omdat diezelfde Stephens het schot van Ndombele van richting veranderde, was doelman Angus Gunn kansloos.

Het doelpunt was niet volgens de verhoudingen, daar het voetbal van Southampton veel verzorgder was. Dat bleef ook na de openingstreffer het geval en resulteerde al gauw in een schot op de lat van Danny Ings, na een afgemeten pass van James Ward-Prowse over de rechterflank. De gelijkmaker was dan ook verdiend te noemen. Tien minuten voor de pauze maakte Boufal aanstalten richting het strafschopgebied, maar in plaats van te schieten vond hij Nathan Redmond, die uit de draai de verre hoek uitzocht. Hugo Lloris kreeg de bal niet onder controle en in de rebound sloeg Shane Long toe: 1-1. In grote delen van de eerste helft werd Tottenham overlopen en ook na de pauze domineerden de bezoekers. Boufal liet na zijn ploeg op voorsprong te schieten, terwijl Moura een de overzijde naast het doel kopte op aangeven van Son.

Een kopstoot van Jannik Vestergaard werd bovendien nog gepareerd door Lloris, alvorens Southampton toch de leiding greep. In de counter passeerde Redmond achtereenvolgens Harry Winks, Son en Dele Alli, waarna hij Ings vond. Die trok rond de zestienmeterlijn naar binnen en vond de verre hoek: 1-2. Het was een briljante actie van Redmond, die razendsnel zijn eigen helft overstak en met een handige voetbeweging tussen Winks en Son drong. Maar niet veel later mocht ook Moura veel meters maken op de vijandelijke helft. Hij combineerde met Dele Alli, stuurde Vestergaard het bos in en zocht de linkerhoek met succes uit. Een verlenging leek aanstaande, totdat Tottenham een strafschop kreeg in minuut 87. Gunn zou zich in het strafschopgebied hebben vergrepen aan Son, al was er heel weinig contact. De Zuid-Koreaan ontfermde zich zelf over de penalty en vond de linkerhoek: 3-2.