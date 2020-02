Veelvraat Robert Lewandowski kent ook voor Alfred Schreuder geen genade

Bayern München heeft zich woensdagavond verzekerd van een plekje bij de laatste acht in de DFB Pokal. De Duitse topclub kwam tegen het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder al vroeg op achterstand, maar stelde daarna orde op zaken. Robert Lewandowski imponeerde opnieuw door zijn 34ste en 35ste goal van het seizoen te maken in zijn 29ste officiële wedstrijd, terwijl Hoffenheim het in de slotfase nog spannend maakte door twee doelpunten van Manus Dabbur: 4-3.

De bekerwedstrijd kende een sprankelende openingsfase, waarin Robert Lewandowski al na vijf minuten een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Drie minuten later werd de treffer van Hoffenheim wél goedgekeurd. Bayern-verdediger Jêrome Boateng wilde een schot van Ihlas Bebou weg schieten, maar zag de bal knullig in het eigen doel belanden: 0-1.

Der Rekordmeister had slechts vijf minuten nodig om orde op zaken te stellen, want in de dertiende minuut maakte ook Benjamini Hubner een eigen doelpunt. De verdediger van Hoffenheim wilde voorkomen dat Thomas Müller een voorzet van Alphonso Davies zou binnen glijden, maar deed dat in plaats daarvan zelf: 1-1. Bayern ging door en kwam in de twintigste minuut op voorsprong. Ditmaal kreeg Müller het doelpunt wél achter zijn naam, nadat de Duitser een fraaie voorzet van David Alaba knap verlengde: 2-1.

Serge Gnabry miste daarna twee grote kansen, waarna Robert Lewandowski in de 36ste minuut alsnog Bayerns derde doelpunt op het scorebord zette. De spits zag doelman Philipp Pentke mistasten bij een hoge voorzet en kon de bal vervolgens in een leeg doel koppen: 3-1. Na rust ging de Bayern-storm enigszins liggen en kreeg Hoffenheim goede kansen om terug te komen in de wedstrijd. Benjamin Hübner ramde de bal in de 72ste minuut ook binnen, maar de Hoffenheim-verdediger werd teruggefloten vanwege hands in de aanname.

Lewandowski werd tien minuten voor tijd volledig ongedekt gelaten bij een hoekschop van Joshua Kimmich en het was dan ook een koud kunstje voor de topschutter om de 4-1 binnen te koppen. Vervolgens kwam Joshua Zirkzee binnen de lijnen voor de Pool. De Nederlander had zijn invalbeurt direct kunnen bekronen met een doelpunt, nadat hij de bal onderschepte in de opbouw van Hoffenheim, maar de jongeling schoot recht op Pentke. Munas Dabbur zorgde aan de andere kant voor een Hoffenheim-lichtpuntje, door uit de draai raak te schieten: 4-2. Dabbur tikte in de blessuretijd ook nog de 4-3 binnen, nadat verdediger Benjamin Pavard de bal ongelukkig op zijn eigen paal had geschoten.