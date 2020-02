‘Nemen ze een keer een kapsalonnetje na de wedstrijd, wat maakt mij dat uit’

In deze aflevering van 'Kijkje in de Keuken' is Henk de Jong te gast. De coach van SC Cambuur gaat met zijn ploeg momenteel aan kop in de Keuken Kampioen Divisie en maakt een uitstekende periode door. In dit interview met presentator Mounir Boualin vertelt hij onder meer over de overstap van De Graafschap naar Leeuwarden en de kritiek die daarop volgde in de media. Verder gaat hij in op zijn eigen eetgewoontes en geeft hij aan niet al te streng te zijn als de spelers een keertje de stad in gaan na een wedstrijd.

