‘Verzoeningspoging bij Barcelona moet Lionel Messi tot bedaren brengen’

Éric Abidal wordt niet direct ontslagen bij Barcelona, zo is de verwachting van Catalunya Ràdio. De technisch directeur ligt overhoop met sterspeler Lionel Messi, die dinsdagavond op Instagram vernietigend uithaalde naar Abidal. Voorzitter Josep Maria Bartomeu hoopt echter dat de lucht tussen het tweetal geklaard kan worden en zet in op een gesprek.

Messi reageerde woest op uitlatingen van Abidal dat 'veel spelers' van Barcelona ontevreden waren over de inmiddels ontslagen trainer Ernesto Valverde en niet meer voor hem door het vuur gingen. ""Zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke gedeelte moeten hun verantwoordelijkheden pakken en vóór hun keuzes gaan staan", schreef Messi op Instagram. "Als je spreekt over spelers, noem dan man en paard en kom met namen. Anders wordt het een smerig spel en worden verhalen gevoed die niet waar zijn."

Woensdagochtend spraken diverse Spaanse media de verwachting uit dat Barcelona op korte termijn afscheid neemt van Abidal, maar volgens het Catalaanse radiostation komt er dus eerst een verzoeningspoging. In Spanje is men er wel van overtuigd dat Barcelona uitkijkt naar een nieuwe technisch directeur. Los van het voorval met Messi zou de club ontevreden zijn over het spelersbeleid van Abidal.

Ondertussen is Barcelona ook bezig met een nieuwe speler. Door de blessure van Ousmane Dembélé, die door een afgescheurde hamstring lang buitenspel staat, mag Barça een speler kopen van een competitiegenoot. De regerend landskampioen is naar verluidt uitgekomen bij Ángel Rodríguez van Getafe, de tegenstander van Ajax in de Europa League.