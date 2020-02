Bizarre WK-finale krijgt zoveelste vervolg: ‘Een helm kan hem beschermen’

Er zijn spelers die om de haverklap tegen blessures aanlopen. Christoph Kramer is daar een lichtend voorbeeld van. De 28-jarige middenvelder van Borussia Mönchengladbach kreeg zaterdag in het duel met RB Leipzig voor de zesde keer in zijn loopbaan te maken met een hoofdblessure. Kramer liep de kwetsuur op nadat hij op ongelukkige wijze de knie van Timo Werner tegen zijn hoofd kreeg. De twaalfvoudig international van Duitsland, wereldkampioen in 2014, krijgt nu zelfs het dringende advies om voortaan een helm te dragen tijdens wedstrijden.

Door Rian Rosendaal

Kramer blijft ondanks zijn voorgeschiedenis risico’s nemen, zoals duidelijk werd in het duel met Werner. De controleur probeerde de begeerde aanvaller van Leipzig ten koste van alles te stoppen, maar moest de heldhaftige actie wel bekopen met een voortijdige aftocht. Kramer maakte een zichtbaar aangeslagen indruk, ondanks de verwoede pogingen van teamarts Ralf Doyscher en hoofdfysiotherapeut Hendrik Schreiber om hem weer op te lappen. De middenvelder van die Fohlen werd met ondersteuning van de medische specialisten naar de zijkant gebracht. De topper tegen Leipzig was toen pas een halfuur oud. Daags na het incident kwam uit onderzoek naar voren dat Kramer slechts een lichte hersenschudding had opgelopen. De clash met laagvlieger 1. FC Köln van zaterdag komt echter wel te vroeg voor de ex-speler van Bayer Leverkusen en VfL Bochum.

Alexander Zickler, assistent-trainer van Gladbach, kwam halverwege het topduel met Leipzig al met een geruststellende boodschap voor de geschrokken achterban. "Het gaat alweer beter, Christoph is benaderbaar", zo zei de oud-aanvaller van Bayern München in een reactie aan Sky Deutschland. Hoofdtrainer Marco Rose sprak na afloop van het 2-2 gelijkspel ook enkele hoopvolle woorden in de Duitse media. "Hij is er beter aan toe dan toen hij net van het veld was." Om er gelijk een kwinkslag aan toe te voegen. "Ik hoop niet dat Christoph denkt dat het de WK-finale was. Het kan een hersenschudding zijn, ik hoop niet dat het iets erger is." Rose vernam al snel dat hij Kramer niet maandenlang hoeft te missen, tot opluchting van het Gladbach-kamp. "Hij mag alleen tot vrijdag niet in actie komen op het trainingsveld." Gladbach staat slechts drie punten achter lijstaanvoerder Bayern en gaat derhalve vol voor het kampioenschap. Met een fitte en scherpe Kramer lijkt de kans op de eerste landstitel sinds 1977 een stuk groter te zijn.

Het ging weer mis voor Kramer, ditmaal na een botsing met Werner

WK-finale met zwart randje

De opmerking van Rose was natuurlijk een verwijzing naar het uitvallen van Kramer in de finale van het WK in 2014 tegen Argentinië. De in Solingen geboren middenvelder kwam in de eindstrijd in Rio de Janeiro hard in botsing met de Argentijnse mannetjesputter Ezequiel Garay. Kramer was na het incident compleet van de wereld, zo bleek later uit een interview met Nicola Rizzoli, de scheidsrechter van dienst in Brazilië. "Ik dacht dat hij een grap maakte en vroeg hem zijn vraag nog eens te herhalen", zo liet de Italiaanse arbiter optekenen door La Gazzetta dello Sport. "Hij zei toen: ik wil echt weten of dit de finale is." Rizzoli zei toen dat het inderdaad om de WK-finale ging, wat hem op een bedankje van Kramer kwam te staan. "Bedankt, belangrijk om te weten." De ervaren leidsman vond het desondanks nodig om Bastian Schweinsteiger te informeren, waarna gelijk actie werd onderkomen door de Duitsers. Kramer moest het veld al na dertig minuten spelen verlaten en zei later dat hij zich niets kon herinneren van de eerste helft.

De verwarde toestand van Kramer werkte enigszins op de lachspieren van zijn collega-internationals. Twee maanden na het binnenhalen van de wereldtitel blikte onder meer Philipp Lahm terug op de curieuze uitspraken van de middenvelder net na de botsing met Garay. "Hij kwam naar me toe en vroeg of hij de aanvoerdersband mocht hebben. Toen dacht ik: Wat is hier aan de hand?, verklapte de voormalige rechtsback van Bayern in een interview bij de ZDF. De anekdote van Thomas Müller was zo mogelijk nóg hilarischer. "Hij sprak mij met Gerd aan en hij feliciteerde me met de finale van 1974", doelde de aanvaller op Gerd Müller, die destijds in de finale de winnende treffer maakte tegen Oranje. "Toen het publiek in het stadion veel geluid maakte, riep hij naar mij: 'Goede sfeer hier in het Ruhrstadion!" Manuel Neuer deed ook een duit in het zakje. "Kramer kwam op me af en zei: 'Manu, laat mij maar keepen'." Lahm zag al snel de ernst van de situatie in. "Daarna wilde hij met de scheidsrechter shirtje ruilen. Toen dachten wij: Nu is het genoeg geweest." Kramer blies inderdaad de aftocht. "Lahm kwam naar me toe en zei: 'Die Kramer moet eruit, hij moet gewisseld worden'. We moesten hem er wel uithalen, anders had hij misschien de onderbroek van de scheidsrechter ook nog gewild."

Drie hoofdblessures in een seizoen

De veelbesproken gebeurtenissen in het iconische Maracanã Stadion bleken evenwel niet op zichzelf te staan voor de fysiek sterke Duitser. In de jaren die volgden liep de ongelukkige Kramer meer dan eens een hoofdblessure op na een keiharde botsing. Met name het seizoen 2017/18 was een regelrecht rampjaar voor de lange Duitser. In het duel met Leipzig kreeg Kramer het rechterbeen van Naby Keïta, toen nog niet actief voor Liverpool, keihard in zijn gezicht. De controleur kwam er deze keer nog goed vanaf, al kon dat niet worden gezegd over de wedstrijd tegen VfB Stuttgart, korte tijd later. Aan deze ontmoeting hield hij een gekneusde schedel en een gebroken neus over. De derde tegenvaller volgde in de confrontatie met Bayern, nota bene door toedoen van toenmalig ploeggenoot Jannik Vestergaard. Kramer verliet na de ongelukkige botsing per brancard het veld en zou later verklaren dat deze hoofdkwetsuur de ergste was die hij ooit had meegemaakt in zijn veelbewogen loopbaan.

Het meest recente blessuregeval van Kramer noopte professor Christoph Kleinschnitz, directeur neurologie aan de universiteitskliniek van Essen, om zich in de discussie over de gevaren van profvoetbal te mengen. "Een hersentrauma kan op de langere termijn ernstigere gevolgen hebben dan in eerste instantie werd gedacht", liet de specialist weten aan BILD. "Er kan bijvoorbeeld een ontsteking ontstaan in de hersenen. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat professionele atleten zoals voetballers en boksers in toenemende mate last krijgen van Alzheimer en Parkinson. De DFB neemt het onderwerp nu zeer serieus. Professionele voetballers moeten eenmaal per jaar neurologische onderzoeken ondergaan." Kleinschnitz zou het niet gek vinden als Kramer vanaf heden een helm draagt, zoals SC Paderborn-middenvelder Klaus Gjasula al enige tijd doet. "Vanuit medisch oogpunt zou ik hem dat zeker adviseren. Een helm kan hem in de toekomst beschermen tegen verder hoofdletsel. Zelfs al is het incident tegen Leipzig waarschijnlijk niet zo erg als de WK-finale: Het moet nooit worden onderschat."

Gjasula draagt al jaren een helm tijdens wedstrijden

Helmplicht in Bundesliga?

De voornoemde Gjasula draagt al sinds 2013 een helm tijdens wedstrijden. De Albanese middenvelder nam de drastische beslissing nadat hij een gebroken jukbeen had opgelopen in een Bundesliga-duel, nu bijna zeven jaar geleden. "De helm geeft mij het gevoel dat mij niets kan overkomen", zei de routinier van Paderborn, dit seizoen teruggekeerd op het hoogste niveau, vorig jaar augustus in een interview met T-Online. Gjasula ging zelfs nog een stapje verder door voor een helmplicht in het Duitse voetbal te pleiten. "Volgens mij heeft het zin als alle spelers een helm dragen." Volgens hem is het louter een kwestie van wennen. "Dat zou er op het veld misschien een beetje grappig uitzien, maar voor de gezondheid zou het absoluut het beste zijn." De meeste bekende helmdrager was jarenlang Petr Cech. De inmiddels gestopte doelman liep een schedelbasisfractuur op in 2006, toen hij als keeper van Chelsea hard in aanraking kwam met de knie van Reading-speler Stephen Hunt. Sindsdien werd Cech tijdens duels nooit meer gespot zonder helm. Het bleek een uitermate goede beslissing te zijn, want de carrière van de Tsjechische sluitpost kwam pas dertien jaar later ten einde.