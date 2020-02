Brian Brobbey pronkt op Instagram met cadeau van Antoine Griezmann

Antoine Griezmann houdt de ontwikkeling van Brian Brobbey nog altijd scherp in de gaten. De aanvaller van Barcelona liet in het verleden al zijn bewondering blijken voor de jonge spits van Ajax en heeft hem deze week een cadeau opgestuurd. Via Instagram toont Brobbey woensdag een gesigneerd Barcelona-shirt dat hij heeft ontvangen van de Fransman. "Thanks bro @Antogriezmann", schrijft de jeugdspeler van Ajax bij de foto.

Brobbey breekt dit seizoen door bij Jong Ajax: in elf wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie kwam hij al zes keer tot scoren. Maandag was hij nog eenmaal trefzeker tegen Go Ahead Eagles (5-1), terwijl hij anderhalve week eerder een dubbelslag voor zijn rekening nam tegen NEC (3-3). Griezmann heeft hoge verwachtingen van Brobbey, zo bleek in augustus al uit een foto die de wereldster op Instagram plaatste.

Griezmann is een fanatiek speler van Football Manager en had virtueel de leiding over Arsenal. In zijn denkbeeldige elftal in 2023 leidde Brobbey de voorhoede, met Jadon Sancho (Borussia Dortmund), João Félix (Atlético Madrid) en Francisco Trincão (SC Braga) achter zich. Ook Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt waren te vinden in de basisopstelling in het Football Manager-team. Ryan Gravenberch van Ajax zat op de bank.

Bovendien is er nog een ander talent van Ajax van wie Griezmann onder de indruk is: Sontje Hansen. De aanvaller van Ajax Onder-19 onthulde in november in gesprek met het Noordhollands Dagblad dat hij tijdens het WK met Oranje Onder-17 via sociale media werd benaderd door Griezmann. "Het opvallendst vond ik dat Antoine Griezmann een privébericht stuurde. Dat ik goed bezig was en zo door moest gaan", vertelde de zeventienjarige Ajacied. Hansen debuteerde op 22 december in het eerste elftal met een korte invalbeurt tegen ADO Den Haag, terwijl Brobbey nog wacht op zijn vuurdoop.