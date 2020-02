Zidane zet zich schrap: ‘Ik heb met hem niets speciaals in de planning’

Voor Martin Ödegaard staat er donderdagavond een bijzonder duel op het programma. Real Madrid en Real Sociedad nemen het dan tegen elkaar op in de Copa del Rey, een confrontatie tussen zijn huidige werkgever en de club waar hij onder contract staat. In gesprek met AS beaamt de gehuurde Noor dat het treffen met de Koninklijke speciaal voor hem zal zijn.

"Het wordt echt een zware wedstrijd. We spelen tegen een topploeg, maar wij kunnen ieder team pijn doen. We hebben namelijk veel kwaliteit binnen de selectie", zegt Ödegaard, die een goede relatie heeft met Real-trainer Zinédine Zidane. "Ik heb ook veel van hem geleerd. Hij is een topcoach en kent het spelletje door en door. Ik ben blij dat hij het momenteel goed doet."

Ödegaard wordt voor twee jaar gehuurd door Real Sociedad en de 21-jarige spelmaker geeft aan dat er geen veranderingen in dit plan zullen plaatsvinden. "Ik kijk iedere dag wel hoe het gaat, maar het plan is inderdaad niet veranderd. Ik ben erg gelukkig hier", aldus de jongeling. Ook Zidane geeft woensdag op een persconferentie aan dat een versnelde samenwerking met Ödegaard niet in de lijn der verwachting ligt.

"Ik heb niets speciaals in de planning (inzake Ödegaard, red.). Maar tegelijkertijd beschouw ik hem nog wel als één van mijn spelers", zegt de coach van Real tegenover de Spaanse pers. "We zijn erg blij met de wijze waarop hij zich heeft gemanifesteerd bij Real Sociedad. Morgen zal hij onze rivaal zijn, hij zal er ook alles aan doen om Real Sociedad te laten winnen."