Bayern München krijgt positief bericht uit Manchester

Frank Lampard hoopt komende zomer Timo Werner én Jadon Sancho naar Chelsea te halen. Dit zou ten koste gaan van Willian en Pedro, die bezig lijken te zijn aan hun laatste seizoen in dienst van Chelsea. (Daily Star)

Ondertussen is Lampard niet tevreden over zijn doelman Kepa Arrizabalaga. Met Vicente Guaita van Crystal Palace staat er een opvallende naam bovenaan zijn lijstje met mogelijke vervangers voor de Spaanse sluitpost. (Daily Star)

Het is niet aannemelijk dat Joshua King zijn tot 2021 lopende contract bij Bournemouth gaat verlengen. De aanvaller zag afgelopen maand een overstap naar Manchester United in het water vallen. (Daily Telegraph)