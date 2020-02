‘Denigrerende voorspellingen’ Van der Gijp en Derksen komen niet uit

Steven Bergwijn maakte zondag bij zijn debuut bij Tottenham Hotspur een onuitwisbare indruk. De 22-jarige aanvaller brak de ban door op knappe wijze de openingstreffer voor zijn rekening te nemen in de met 2-0 gewonnen kraker tegen Manchester City. Henk Spaan is lovend over de impact van de voormalig PSV'er bij de Londenaren.

De journalist stelt in zijn column voor Het Parool vast dat de spelers van Tottenham vanaf het begin onder de indruk waren van de werkethos van Bergwijn op de training. "Al snel durfde hij enige hoogstandjes aan. Tegen City nam hij aanvankelijk geen risico's, speelde de bal naar de dichtstbijzijnde medespeler en deed zijn verdedigende werk waarvan vooral Kyle Walker en Riyad Mahrez last van hadden", constateert Spaan.

Mourinho: 'Bergwijn speelde heel goed, z'n goal was kers op de taart'

De columnist is blij voor Bergwijn dat de aanvaller meteen het vertrouwen kreeg van manager José Mourinho. Johan Derksen en René van der Gijp stelden vrijdag bij Veronica Inside nog dat de Portugees Bergwijn rustig moest brengen. "Dit weekend moeten ze tegen Manchester City. Dan moet je zo'n jongen niet laten debuteren", stelde Derksen, die bijval kreeg van Van der Gijp.

Spaan kan wel genieten van de misser van het tweetal. "Bij Voetbal Inside (Veronica Inside, red.) waren ze zo sportief om de denigrerende voorspellingen van Gijp en Derksen te laten zien. Dat zou de bank worden voor Bergwijn. Mourinho was namelijk niet gek. Bij PSV testen ze inmiddels de weegschaal. Vijf kilo te zwaar toch?", aldus Spaan, die doelt op het gerucht dat Bergwijn te zwaar was na de winterstop.