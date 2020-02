Man United-nieuwkomer accepteerde salarisverlaging: ‘Kon me niets schelen’

Manchester United was tot het einde van de winterse transferperiode op zoek naar een vervanger van Marcus Rashford en the Red Devils slaagden er op de valreep nog in om Odion Ighalo aan te trekken. De Nigeriaanse spits, die met een verleden bij Watford geen onbekende is in de Premier League, wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Shanghai Shenhua. Met zijn overgang naar Old Trafford is er voor Ighalo een droom uitgekomen, zo doet hij dinsdag uit de doeken via de clubkanalen.

“Er waren een paar andere clubs met interesse, maar ik zei tegen mijn zaakwaarnemer: ‘Kies alsjeblieft voor United, als het ook maar enigszins mogelijk is.’ Hij belde me vervolgens om 11 uur ’s avonds op in Shanghai en hij vertelde dat United de deal wilde sluiten. Ik ging daarna mijn bed uit om een vertaler te zoeken en bij de directeur op de deur te kloppen”, blikt hij terug. “‘Mijn zaakwaarnemer wil jullie spreken, United wil me hebben, jullie moeten hieraan meewerken.’”

Na een nacht onderhandelen werd om 7 uur ’s ochtends in Shanghai een akkoord bereikt. Dat Ighalo zelf ook een offer moest brengen om terug te keren naar Engeland, deerde hem niet: “Ik heb mijn zaakwaarnemer gezegd dat dit is wat ik wilde, dat ik naar Manchester United wilde. Hij zei: ‘Dan moet je wel genoegen nemen met een salarisverlaging.’ Ik antwoordde: ‘Dat kan me niets schelen. Zorg ervoor dat dit doorgaat, ik wil naar United. Het maakt me niet uit hoeveel ik ga verdienen, zorg ervoor dat het doorgaat.’”

Ighalo is naar eigen zeggen van jongs af aan supporter van de club: “Toen ik mijn moeder opbelde moest ze huilen, zo blij was ze. Ik weet dat veel mensen zeggen dat het een droom is om voor die club te spelen als ze ergens terechtkomen, maar dat is bij mij niet het geval. Toen ik jong was, was ik al fan. Mensen die me kennen uit Nigeria, en zelfs mijn ploeggenoten bij Watford, weten dat ik van Manchester United houd.” Ighalo zal nog even moeten wachten voordat hij zijn debuut voor zijn nieuwe club kan maken: de ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer komt op maandag 17 februari pas weer in actie. Chelsea is dan de tegenstander in de Premier League.