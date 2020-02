Topschutter ruilt Keuken Kampioen Divisie in voor Zweeds avontuur

Anthony van den Hurk gaat MVV Maastricht verlaten. Helsingborgs IF meldt woensdagmiddag via de officiële kanalen dat de aanvaller gaat spelen voor de Zweedse club. Van den Hurk zal transfervrij overkomen van de club uit de Keuken Kampioen Divisie en verbindt zich tot medio 2022 in Zweden.

De 27-jarige aanvaller wordt een belangrijke versterking voor Helsingborgs IF, zo zegt trainer Olof Mellberg op de clubsite. "Anthony heeft het de afgelopen tijd goed gedaan bij MVV. Hopelijk kan hij bij ons nog meer stappen maken", aldus de coach. Van den Hurk is sinds medio 2018 actief voor MVV, nadat hij eerder speelde bij FC Den Bosch, FC Eindhoven en De Graafschap.

Van den Hurk lag nog tot komende zomer vast bij de huidige nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie. Het jeugdproduct van onder meer PSV wist dit seizoen regelmatig het net te vinden. De aanvaller scoorde dertien keer in de Keuken Kampioen Divisie, waardoor hij derde stond op de topscorerslijst.

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.