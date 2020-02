Zoektocht naar vervanger Dembélé speelt Ajax mogelijk in de kaart

Barcelona kreeg dinsdag te horen dat Ousmane Dembélé geruime tijd aan de kant zal staan met een gescheurde hamstring. De Fransman voegt zich in de ziekenboeg bij Luis Suárez, die eveneens kampt met een forse blessure, en dat maakt de spoeling voorin bij Barcelona niet bepaald ruim. Een bepaling in de reglementen van de Spaanse voetbalbond kan echter uitkomst bieden.

Artikel 124.3 in de regelgeving van de bond maakt het mogelijk om dispensatie te krijgen in het geval van een zware blessure. Barcelona hoeft hier ‘alleen’ maar voor te bewijzen dat Dembélé minstens vijf maanden uitgeschakeld is, waarna het een vervanger aan zou mogen trekken bij een competitiegenoot. Volgens Sport heeft de huidige nummer twee van LaLiga met Getafe-aanvaller Ángel Rodríguez nu ook al een topkandidaat op het oog.

Setién gaat voor CL-zege: 'Je mag Barcelona nooit afschrijven'

De 32-jarige aanvaller is vanwege een clausule in zijn contract voor tien miljoen euro op te pikken in de voorstad van Madrid en vormt daarmee een financieel aantrekkelijke optie. Ángel staat er daarnaast naar verluidt zelf ook voor open om in de herfst van zijn carrière voor een absolute topclub te gaan spelen en doordat hij op alle aanvallende posities uit de voeten kan, zou hij ook het gemis van Suárez kunnen helpen opvangen.

Een vertrek van Ángel zou een hard gelag zijn voor Getafe, aangezien de routinier een belangrijke schakel is in het elftal van trainer José Bordalás. De aanvaller speelde dit seizoen tot nu toe 27 officiële wedstrijden en daarin was hij goed voor 13 doelpunten. Los Azulones zijn bezig aan een uitstekend seizoen in LaLiga en bezetten momenteel de derde plek, voor Sevilla, Valencia en Atlético Madrid. Later deze maand staat ook het Europa League-tweeluik met Ajax op het programma.