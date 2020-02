‘Crisisberaad bij Barcelona: twijfels over toekomst Abidal én Messi’

Éric Abidal kan vandaag ontslagen worden bij Barcelona, zo melden diverse Spaanse media. Naar verluidt komt de top van de Catalaanse grootmacht bijeen om de crisis inzake de technisch directeur en Lionel Messi te dresseren. Er wordt in Spanje gesproken over een crisisberaad tussen voorzitter Josep Maria Bartomeu en Abidal, waarbij laatstgenoemde op de schopstoel zit.

Abidal zei in een interview met Sport onder meer dat 'veel spelers' van Barcelona ontevreden waren over ex-trainer Ernesto Valverde en dat sommige spelers niet meer voluit gingen onder de coach. Messi uitte zijn frustraties over het interview op Instagram. "Ik vind reageren op dit soort zaken absoluut niet leuk, maar ik vind dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen voor zijn eigen taken en beslissingen", aldus de Argentijnse wereldster.

"De spelers zijn verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt en we zijn de eerste om toe te geven dat we het niet goed hebben gedaan. Zij die verantwoordelijk zijn voor het bestuurlijke gedeelte moeten hun verantwoordelijkheden pakken en vóór hun keuzes gaan staan. Als je spreekt over spelers, noem dan man en paard en kom met namen. Anders wordt het een smerig spel en worden verhalen gevoed die niet waar zijn", zo besloot Messi zijn relaas.

Volgens onder meer het Catalaanse radiostation RAC1 staat de positie van Abidal hevig onder druk. Woensdag praat men bij Barcelona over het geschil met Messi én het functioneren van de technisch directeur. Volgens Marca is er nog weinig vertrouwen in de Fransman. De oud-verdediger lukte het deze winter bijvoorbeeld niet om droomkandidaat Xavi als trainer aan te stellen, terwijl de directeur vooralsnog misgrijpt in de zoektocht naar een nieuwe spits.

'Sommige spelers waren wel blij met het vertrek van Valverde, zoals Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arturo Vidal. Maar de meeste spelers hadden een goede relatie met de coach', claimt Marca. Naast de toekomst van Abidal heerst er ook onzekerheid over Messi. De aanvaller kan door een speciale clausule ieder jaar zelf besluiten te vertrekken bij Barcelona. Met de presidentsverkiezingen bij Barcelona in aantocht kan de onzekerheid omtrent Messi een cruciale rol gaan spelen bij de topclub.

Francisco Lobo Carrasco, van 1978 tot 1989 aanvaller van Barcelona, laat bij Chiringuito TV weten te twijfelen over de toekomst van Messi. "Ik volg hem al zijn hele leven bij Barcelona. In al deze jaren is dit de eerste keer dat ik de indruk krijg dat Messi met één voet buiten de deur staat. Dat heb ik nog nooit eerder hoeven zeggen", aldus Lobo Carrasco. Eerder meldden Spaanse media dat Messi ontevreden was over het functioneren van de top van Barcelona.

Volgens AS heeft Messi woensdag de situatie besproken met de selectie van Barcelona, onder anderen met vice-aanvoerders Gerard Piqué, Sergio Busquets en Sergi Roberto. Naar verluidt staat de gehele spelersgroep achter de duidelijke woorden van Messi aan het adres van Abidal. Ook de Franse spelers, die Abidal zouden hebben ingelicht over de fricties met Valverde, staan achter Messi, zo klinkt het.