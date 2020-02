‘Ik had het misschien anders moeten doen, Van Persie zei meteen: ‘Zand erover’’

Oguzhan Özyakup ruilde Besiktas onlangs in voor Feyenoord en treedt daarmee in de voetsporen van Robin van Persie, die na een avontuur bij Fenerbahçe de laatste anderhalf jaar van zijn loopbaan in Rotterdam speelde. De twee kennen elkaar goed vanwege hun gezamenlijke periode bij Arsenal, waar Özyakup in de jeugd speelde. Na een incident in 2017 bekoelde de relatie tussen de twee echter even.

Van Persie maakte destijds als speler van Fenerbahçe een doelpunt tegen Besiktas en vierde dat door juichend op zijn knieën richting Özyakup te glijden. De twee kregen het na afloop van de wedstrijd in de catacomben met elkaar aan de stok, maar hebben twee jaar later de strijdbijl inmiddels weer begraven: “Robin was bij Arsenal altijd op een positieve manier met me bezig”, blikt Özyakup terug in gesprek met Voetbal International.

“Hij staat ervoor open jonge spelers te helpen, maar hij moet zien dat je graag wilt. En ik wilde graag. Robin was een voorbeeld als voetballer en mens.” De twee kwamen elkaar weer tegen toen Van Persie ook in Istanbul ging spelen en Özyakup maakte de aanvaller in die tijd wegwijs in de miljoenenstad: “Dat we daarna zijn gebotst… Gek eigenlijk. Maar nu is alles goed. Gelukkig maar.”

Özyakup en Van Persie hebben de zaken daarna telefonisch uitgesproken: “Ik was jonger, ik had het misschien wat anders moeten doen toen, maar Robin zei ook meteen: “Zand erover”. Zo hoort het te gaan in het voetbal.” De middenvelder speelde afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd namens Feyenoord tegen FC Emmen en werd na anderhalve minuut al de snelst scorende debutant namens de Rotterdammers in de Eredivisie.

Tijdens het duel met de Drenthenaren trof Özyakup in Kerim Frei eveneens een oude bekende en de twee kwamen elkaar op het veld een aantal keer tegen. In de tweede helft voerde Özyakup zelfs een flinke tackle uit op zijn collega-international: “Met Kerim zijn er geen problemen. Hij weet hoe ik ben, toch? We kennen elkaar al zo lang”, zegt Özyakup daarover. Ik speel mijn eigen spel en daar hoort dit ook een beetje bij. Als de trainer vindt dat ik een beetje agressie moet brengen in de ploeg, dan doe ik dat.”