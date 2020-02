United krijgt ondanks ‘goede stap’ veeg uit de pan: ‘Dwaas om dat te denken’

Manchester United wist zich in januari te versterken met Bruno Fernandes. De 25-jarige middenvelder werd voor een bedrag van 55 miljoen euro overgenomen van Sporting Portugal. Dimitar Berbatov is van mening dat zijn oude club met het aantrekken van Fernandes goede zaken heeft gedaan, maar trekt tegelijkertijd de conclusie dat het op z’n zachtst gezegd onverstandig is geweest om verder geen grote namen aan te trekken.

In de laatste uren van de transferwindow slaagde Manchester United er nog in om Odion Ighalo te huren van Shanghai Shenhua, als tijdelijke vervanger van de geblesseerde Marcus Rashford. Daarmee zijn Ighalo en Fernandes de enige aanwinsten in de winterse transferperiode. “Fernandes is een grote aanwinst voor Manchester United, ik hoop dat hij het team een boost kan geven. Hij is immers voor heel veel geld gehaald. Het is alleen lastig om in je eentje de boel om te draaien”, zegt Berbatov in gesprek met Betfair.

“Ik hoop dat mijn ongelijk bewezen wordt, want ik wil echt dat Manchester United het goed doet. Maar het is dwaas om te denken dat je alleen op hem kan vertrouwen. Het laat misschien wel de voornemens van Manchester United zien, ik hoop dat ze kunnen doorpakken”, gaat de Bulgaarse oud-spits van onder meer Tottenham Hotspur en Manchester United verder. “Fernandes voegt zich bij een jong team en de spelers die er al zijn, zien dat er moeite gestoken wordt in het verhogen van de kwaliteit binnen de selectie.”

“Ik weet zeker dat ze weer hogerop willen. Vooral de middenvelders zullen indruk willen maken. Al met al is het goed, omdat dit de intentie en het kaliber van Manchester United laat zien. Ik hoop dat er ook andere grote namen kunnen worden aangetrokken. Dit is een goede stap, maar er moeten nog meer zaken gedaan worden”, besluit Berbatov. Fernandes maakte afgelopen weekeinde in het duel met Wolverhampton Wanderers (0-0) zijn debuut voor Manchester United.