‘Speciale regeling moet Barcelona helpen na dramatisch bericht Dembélé’

Barcelona wil alsnog een nieuwe aanvaller aantrekken, zo weet onder meer AS te melden. De transfermarkt is al enige dagen gesloten, maar artikel 124.3 van de Spaanse voetbalbond moet dispensatie mogelijk maken. De Catalaanse grootmacht zoekt met spoed naar een vervanger van Ousmane Dembélé, die vanwege blessureleed dit seizoen waarschijnlijk niet meer in actie komt.

Er mag in Spanje buiten de transferperiodes naar spelers worden gezocht, mits er een medisch attest kan worden overlegd van de geblesseerde speler die dient te worden vervangen. Naast Dembélé is ook Luis Suárez enkele maanden niet inzetbaar, waardoor de technische leiding van Barcelona tot actie wil overgaan. Naar verluidt willen de beleidsbepalers het seizoen niet alleen maar afmaken met Lionel Messi, Antoine Griezmann en Ansu Fati als voorhoedespelers.

Setién gaat voor CL-zege: 'Je mag Barcelona nooit afschrijven'

Willian José (Real Sociedad), Cristhian Stuani (Girona) en Rodrigo (Valencia) zouden op het lijstje staan van Barcelona. AS voegt daar de naam van Cédric Bakambu aan toe. De Congolese aanvaller staat momenteel onder contract bij Beijing Guoan. Vanwege het coronavirus ligt de competitie in China tijdelijk stil, waardoor Bakambu op huurbasis beschikbaar is. Technisch directeur Éric Abidal wilde hem vorige maand al naar het Camp Nou halen, maar voorzitter Josep Maria Bartomeu stak daar een stokje voor. Op de slotdag van de transfermarkt werd wel Francisco Trincão voor 31 miljoen euro overgenomen van Sporting Braga.

Barcelona kwam dinsdag met het bericht dat dat de hamstring in het rechterbeen van Dembélé volledig is afgescheurd. De verwachting is dat de aanvaller maandenlang moet revalideren, waardoor zijn seizoen voorbij lijkt te zijn. ESPN wist dezelfde dag te melden dat Messi met een blessure aan het dijbeen kampt. Het is echter aannemelijk dat de Argentijnse spelmaker snel weer volledig fit is.