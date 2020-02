Jean-Paul de Jong per direct op straat gezet na dramatische reeks

Roda JC Kerkrade heeft trainer Jean-Paul de Jong op non-actief gesteld, zo maakt de Limburgse club via de officiële kanalen bekend. In het communiqué valt te lezen dat de ‘tegenvallende resultaten van de afgelopen maanden’ een doorslaggevende rol hebben in gespeeld in het besluit om afscheid te nemen van de 49-jarige oefenmeester. De Jong stond pas sinds afgelopen zomer aan het roer in Kerkrade.

Na 24 wedstrijden bezet Roda de zeventiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie, met 19 punten. De Limburgers zijn bezig aan een dramatische reeks, want op 25 oktober 2019 werd er tegen NAC Breda (4-2) voor het laatst gewonnen. De twaalf competitiewedstrijden die daarop volgden, eindigden allemaal niet in een overwinning. De positie van De Jong kwam daardoor de afgelopen weken steeds meer onder druk te staan. Nu heeft de clubleiding van Roda dus besloten om de oefenmeester op non-actief te stellen.

Voorlopig zal assistent-trainer Maurice Verberne ‘tot nadere berichtgeving’ het roer van De Jong overnemen. De oud-middenvelder van onder meer FC Utrecht was sinds afgelopen zomer werkzaam bij Roda, waar hij werd binnengehaald door investeerder Mauricio Garcia de la Vega als de definitieve opvolger van Robert Molenaar. Eric van der Luer had vorig seizoen afgemaakt als interim-trainer. Uiteindelijk had De Jong 26 wedstrijden de leiding bij de Limburgers, waarvan er slechts vijf gewonnen werden, tien in een gelijkspel eindigden en er elf verloren gingen.

Het is de tweede keer dat De Jong al snel zijn congé krijgt. Vorig seizoen werd de oud-middenvelder in september al ontslagen bij FC Utrecht, nadat hij in januari 2018 was aangesteld in de Domstad. Eerder werkte De Jong als trainer van FC Eindhoven, Jong FC Utrecht en FC Utrecht Onder-19. Zijn contract bij Roda liep nog tot het einde van dit seizoen, al had de club nog een optie om die verbintenis te verlengen.