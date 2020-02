Partner in crime van Haaland komt op stoom: ‘Ik ben geen Lukaku’

In de rubriek Opgebloeid licht Voetbalzone wekelijks een speler uit binnen- of buitenland uit wiens loopbaan na een mindere periode weer volledig tot bloei is gekomen. Met deze keer aandacht voor Julian Brandt (23). De middenvelder zette afgelopen zomer met zijn overgang van Bayer Leverkusen naar Borussia Dortmund de langverwachte volgende stap in zijn loopbaan. Brandt kende in zijn eerste maanden in het Signal Iduna Park echter de nodige aanpassingsproblemen en moest in deze periode ook meermaals genoegen nemen met een rol op het tweede plan. In een andere rol is de 31-voudig international van Duitsland inmiddels uitgegroeid tot een belangrijke speler voor Dortmund, dat zich ook weer vol in de strijd om de Duitse landstitel heeft gemengd.

Door Robin Bruggeman

Die Borussen leken met een gelijkspel tegen RB Leipzig en een nederlaag tegen TSG Hoffenheim voor de winterstop voorlopig pas op de plaats te moeten maken in de titelrace. Drie gewonnen Bundesliga-wedstrijden op rij, met maar liefst vijftien gemaakte doelpunten, later staat Dortmund inmiddels in punten weer gelijk met Borussia Mönchengladbach. Voor deze twee ploegen staan enkel nog nummer twee Leipzig en koploper Bayern München, die respectievelijk twee en drie punten meer hebben dan de twee Borussia’s. De grote blikvanger gedurende de wederopstanding van Dortmund is uiteraard nieuwkomer Erling Braut Haaland, met 7 doelpunten in 136 Bundesliga-minuten bezig aan een onwaarschijnlijke start op de Duitse velden. Haaland kan echter alleen zo goed renderen doordat trainer Lucien Favre na lang puzzelen inmiddels en idee lijkt te hebben in welke opstelling hij optimaal kan profiteren van al het talent dat hij tot zijn beschikking heeft.

De Zwitserse oefenmeester kiest tegenwoordig voor een soort 3-4-3-systeem, met aanvallers Jadon Sancho en Marco Reus als secondanten van Haaland. De gehele vleugels worden daarbij bestreken door Raphaël Guerreiro en Achraf Hakimi en in de machinekamer is er, net zoals vorig seizoen, plek voor Axel Witsel. De Belgisch international speelde eerder samen met Thomas Delaney en, de inmiddels naar Benfica vertrokken, Julian Weigl, maar Favre heeft ogenschijnlijk nu het ideale duo voor zijn middenveld gevonden. Naast balansbewaker Witsel brengt Brandt namelijk veel voetbal op een cruciale plek op het veld en de Duitser begint na een aanpassingsperiode steeds meer in zijn rol van scharnierpunt te groeien.

Peter Bosz probeerde vorig seizoen bij Leverkusen optimaal gebruik te maken van Brandts kwaliteiten

‘Ik zag hem toen al als een middenvelder’

De mededeling dat Brandt zich begint te ontwikkelen tot een bepalende centrale middenvelder zou een paar jaar geleden waarschijnlijk nog met de nodige scepsis zijn ontvangen. De in Bremen geboren spelmaker, die zijn eerste stappen in het profvoetbal zette bij VfL Wolfsburg, begon zijn loopbaan namelijk als een frêle linksbuiten en werd in deze rol in 2014 met Duitsland Onder-19 kampioen van Europa. In de jaren erop trok hij echter steeds meer naar binnen, met afgelopen seizoen als voorlopig hoogtepunt. Onder trainer Peter Bosz vormde Brandt samen met Kai Havertz een levensgevaarlijke tandem en het was een bewuste keuze van de Nederlandse oefenmeester om zijn pupil een centralere rol op het veld te geven: “Ik heb veel wedstrijden gezien waarin Julian een rol speelde. In mijn tijd bij Dortmund (waar Bosz tussen juni en december 2017 de scepter zwaaide, red.) kwamen we hem ook tegen bij Bayer. Hij speelde toen nog op de vleugels, maar ik zag hem toen al als een middenvelder. Hij is zo’n goede speler en goede spelers moet je zoveel mogelijk aan de bal laten”, liet de trainer eerder al eens optekenen over zijn voormalige pupil.

In deze hoedanigheid creëerde Brandt vorig seizoen maar liefst 86 kansen en niemand in de Bundesliga wist dit aantal te evenaren. De naam van de middenvelder werd dan ook genoemd bij onder meer Liverpool, maar Brandt koos voor de geleidelijke weg door naar een grotere club in dezelfde competitie te verkassen. Vanwege een clausule in zijn contract was het voor Dortmund mogelijk om hem voor slechts 25 miljoen euro op te pikken en door deze relatief lage afkoopsom werd hij al snel gezien als een van de koopjes van de transferzomer. De hoge verwachtingen onder de BVB-aanhang ten spijt, kende Brandt een paar moeizame eerste maanden bij zijn nieuwe werkgever. De nummer 10-rol die hij bij die Werkself vervulde bestaat niet in Favre’s opstelling en op de flanken is de concurrentie met onder meer Reus, Sancho en Thorgan Hazard fors. Brandt werd in zijn beginperiode in het geel-zwart zelfs een aantal keer gebruikt als valse nummer 9, maar ook dit liep niet uit op een onverdeeld succes.

Brandt vormde vorig seizoen bij Leverkusen een levensgevaarlijk duo met Havertz

‘Ik sta niet boven het team’

“Het is moeilijk, dat is duidelijk. Je zit veel op de bank en komt er steeds maar voor korte periodes in. Dan mag je weer eens negentig minuten spelen en zit je de wedstrijd erna misschien weer op de bank. De trainer heeft zijn redenen om zo te spelen, daar wil ik het verder niet over hebben. Ik sta niet boven het elftal, dus dat is oké”, liet hij in oktober optekenen door onder meer BILD. “Ik ben geduldig als het op mezelf aankomt en ook wat betreft de club. Het is ook niet zo dat ik geen vertrouwen heb. Ik geloof erin dat mijn tijd zal komen, niet iedere start is perfect. Dat leer ik op dit moment, maar ik ben niet iemand die bij de pakken neer gaat zitten.” In deze periode kwam Brandt mondjesmaat aan spelen toe, waaronder in de Champions League tegen Internazionale. Zijn optreden in de met 2-0 verloren wedstrijd tegen i Nerazzurri leverde hem echter de nodige kritiek op, onder meer van voormalig Dortmund-aanvaller Michael Rummenigge: “Normaal gesproken houd ik er niet van om er een specifieke speler uit te pikken, maar Julian Brandt in de wedstrijd tegen Inter… dat was C-tjes voetbal zonder enig fysiek contact of initiatief”, was de jongere broer van Bayern München-icoon Karl-Heinz Rummenigge kritisch tegenover WDR2.

Dat het snel kan gaan in de voetballerij bewees Brandt een week later toen Dortmund op de rand van uitschakeling balanceerde in de DFB-Pokal. Nadat zijn ploeg met nog twintig minuten te gaan op een 0-1 achterstand was gekomen tegen Mönchengladbach, boog Brandt deze nadelige marge in drie minuten tijd hoogstpersoonlijk om naar een 2-1 overwinning. Na dit eerste serieuze teken van leven als speler van die Borussen koos Favre er begin december voor om zijn opstelling om te gooien en de middenvelder centraal naast Witsel op het veld te zetten. Hier kende Brandt in eerste instantie wat onwennige momenten, waarbij hij vooral op verdedigend gebied wat steekjes liet vallen. Inmiddels begint hij zich echter steeds beter in zijn nieuwe rol te voelen, die hem de kans biedt om ook andere aspecten van zijn spel te verbeteren: “Na vijfenhalf jaar bij Leverkusen moest ik mijn comfortzone uit om die volgende stap te kunnen zetten. Dat was de enige manier om mezelf te verbeteren. Een nieuwe club vormt altijd een nieuwe uitdaging, met nieuwe concurrenten. Dat had ik nodig”, liet hij eind vorig jaar optekenen door BILD.

Reus speelde een grote rol in Brandts keuze voor Dortmund

“Ik voel me enorm goed in deze rol, ik heb er lang op moeten wachten om te kunnen laten zien wat ik kan op het middenveld. Toen ik voorin speelde stond ik ook wel centraal, maar het was niet makkelijk voor mij om in de spits te spelen. Ik ben geen Romelu Lukaku. Ik zou niet zeggen dat ik me eerder in een wak bevond, maar ik voel nu dat ik op de weg terug ben. Ik word nu weer de speler die de mensen kennen.” Brandt profiteerde vorig seizoen optimaal van zijn goede band met Havertz en bij Dortmund hoopt hij een soortgelijke connectie op te kunnen bouwen met Reus, die de komende weken overigens wel aan de kant staat met een spierblessure. De middenvelder onthulde onlangs al dat de aanvoerder een belangrijke rol speelde in zijn keuze voor BVB: “Hij kwam voor het eerst naar me toe tijdens een interlandperiode en hij vertelde me dat hij graag wilde dat ik naar Dortmund kwam. Het viel me op dat hij niet door de club gestuurd was, maar dat Marco dit op eigen initiatief deed. Hij heeft me ook niet drie uur lang lastiggevallen, het was misschien nog geen eens tien minuten. Ik kan het ook goed met Marco vinden, daarom luisterde ik graag naar hem. Het doet iets met je als een speler als Marco zoiets tegen je zegt, dat is mooi. Hij is al jarenlang een fantastische speler en hij was zeker een van de redenen waarom ik voor BVB heb gekozen.”

Connectie met Haaland

Dortmund sprak voor aanvang van dit seizoen duidelijk de ambitie uit om voor de Duitse landstitel te gaan en deze wens werd in de winterse transferperiode onderstreept met de komst van Haaland en Emre Can. De van Juventus overgenomen international moet het elftal van Favre voorzien van extra body achterin en op het middenveld. Brandt lijkt hierdoor de kans te krijgen om zich meer met het aanvallende aspect bezig te houden en in de eerste wedstrijden van dit jaar viel al op dat hij meteen een natuurlijke band heeft met Haaland. “Erling weet precies waar hij moet staan. Ik heb altijd het gevoel dat ik de bal gewoon ergens heen kan spelen en dat hij er dan zal staan. Ik ben blij dat onze samenwerking zo goed verloopt”, liet hij al optekenen nog voordat hij in de met 5-0 gewonnen wedstrijd tegen Union Berlin twee assists voor de Noorse tiener verzorgde. Brandt bereidde afgelopen zaterdag in de achttiende minuut met een strakke pass vanaf de rechterkant de eerste goal van Haaland voor en een kwartier voor het einde van de wedstrijd volgde na een hakje in het strafschopgebied van Brandt ook de tweede goal van de spits.

Brandt bereidde dinsdag op fraaie wijze opnieuw een doelpunt van Haaland voor

“Een van zijn vele talenten is dat hij zich snel aan weet te passen aan het team”, sprak hij na afloop van het duel tegenover Sky Deutschland over de nieuwkomer. “Je zou kunnen zeggen dat hij er uiteindelijk alleen maar hoeft te staan om die ballen erin te schieten, maar de chemie met zijn ploeggenoten is goed en hij speelt ook goed samen. Hij beloont zichzelf nu voor zijn harde werk en ik hoop dat hij dit vol kan houden.” Haaland zelf is eveneens te spreken over de samenwerking met zijn nieuwe ploeggenoot: “Het belangrijkste is dat we elkaar op het veld begrijpen en zoals je hebt kunnen zien, is dat het geval. Het is altijd speciaal om bij een nieuw team te komen, maar het zijn allemaal aardige jongens en ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin.” Dinsdagavond volgde ondanks de teleurstellende bekeruitschakeling door Werder Bremen een nieuw voorbeeld van de goede samenwerking tussen Brandt en Haaland. Na een goede combinatie bood de middenvelder zijn ploeggenoot met een voorzet die net onder de lat viel een niet te missen kans op de 2-1. De uiteindelijke 3-2 nederlaag van Dortmund betekende echter wel dat de eerste mogelijke prijs voor dit seizoen weggestreept kan worden.