Bayern krijgt concurrentie in strijd om Leroy Sané

De overgang van Gervinho naar Al-Sadd is nog altijd niet afgerond. Parma heeft de aanvaller inmiddels uit de selectie gezet en is ook op zoek naar een Russische club om hem nog deze maand te kunnen slijten. (La Gazzetta dello Sport)

(The Sun)

Athletic Club houdt de ontwikkelingen rondom Kepa Arrizabalaga scherp in de gaten. De Basken willen de doelman, die anderhalf jaar geleden nog voor tachtig miljoen euro werd verkocht, terughalen als hij bij Chelsea mag vertrekken. (The Sun)

De Duitse vleugelaanvaller van Manchester City wordt de laatste tijd nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Bayern München.

De onderhandelingen tussen Sané en Bayern München bevinden zich momenteel ook op een laag pitje. Dat heeft te maken het feit dat de aanvaller van zaakwaarnemer gewisseld is, waardoor er volgens de regels drie maanden niet mag worden onderhandeld. (BILD)

Doordat James Maddison op het punt staat om zijn contract te verlengen bij Leicester City, heeft Manchester United de aandacht verlegd. Jack Grealish van Aston Villa staat nu bovenaan het verlanglijstje van the Red Devils . (Daily Mirror)