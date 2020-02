Brenet verliet Hoffenheim vol ongeloof: ‘Dat heb ik meegemaakt, absurd’

Joshua Brenet was onder trainer Julian Nagelsmann een vaste waarde bij TSG Hoffenheim. Laatstgenoemde vertrok afgelopen zomer echter naar RB Leipzig, wat nadelige gevolgen had voor de multifunctionele verdediger. Brenet kreeg te maken met Alfred Schreuder en de Nederlandse oefenmeester had duidelijk weinig vertrouwen in de voormalige rechtsback van PSV. Hij kwam tot slechts twee optredens in de DFB-Pokal.

"Dat is enorm frustrerend. De hele week trainen en dan in het weekeinde is er helemaal niets", verzucht Brenet in een interview met De Gelderlander. "Dat vrat aan me. Ik heb geen idee waarom ik zo weinig heb gespeeld. Van de Bundesliga en de Champions League naar niks. Dat heb ik meegemaakt. Het is absurd." Brenet keerde in de zoektocht naar speeltijd terug in de Eredivisie. Vitesse huurt de verdediger tot het einde van het seizoen van Hoffenheim.

"Ik ben in een vreemde situatie beland. Ik heb wel meerdere gesprekken gehad met de trainer. Maar dat bood geen oplossing", vervolgt Brenet zijn terugblik op de frustrerende eerste seizoenshelft in Hoffenheim, dat momenteel de zevende plaats bezet. "Hij vulde mijn posities in met middenvelders. Ik heb nooit echt een kans gekregen." Brenet beschikt bij de Bundesliga-club over een contract tot medio 2022.

Voorlopig ligt de focus op Vitesse, al lijkt de Arnhemse club niet het eindstation te zijn van de ambitieuze Brenet. "Mijn doel was altijd de Premier League. Nu ook nog. Ik ga niet achterom kijken en treuren. Ik ben bij Vitesse beland. Dit is gewoon een kans om weer lekker te voetballen. Ik zit dicht bij de familie in Almere. Dat voelt goed." Brenet wil eerst ritme opdoen bij Vitesse, waardoor het duel met FC Groningen van zondag te vroeg lijkt te komen.