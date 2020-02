‘Chelsea meldt zich met 175 miljoen euro mogelijk bij Lyon en Ajax’

Chelsea gaat na dit seizoen flink uitpakken op de transfermarkt, zo verzekert de Evening Standard dinsdagavond. De Londense club hield zich afgelopen maand gedeisd nadat de opgelegde transferban was opgeheven, maar manager Frank Lampard mag aankomende zomer naar verluidt flink shoppen. In totaal is de oud-middenvelder een transferbudget van ongeveer 175 miljoen euro in het vooruitzicht gesteld, zo klinkt het. Moussa Dembélé en Hakim Ziyech worden niet voor het eerst genoemd als mogelijke versterkingen.

Lampard werd aan het begin van dit seizoen aangesteld als nieuwe trainer van Chelsea, maar wacht sindsdien nog altijd op zijn eerste echte aankoop. The Blues mochten afgelopen zomer vanwege een transferban helemaal geen nieuwe spelers toevoegen aan de selectie, terwijl er in januari bewust voor gekozen werd om de hand op de knip te houden. Lampard uitte zijn onvrede over het uitblijven van versterkingen extern niet, maar volgens de Evening Standard had hij wel degelijk gehoopt op nieuwe namen.

De Londense krant verzekert dat Lampard aankomende zomer hoe dan ook een nieuwe centrumspits wil toevoegen aan zijn selectie. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) en Dries Mertens (Napoli) werden afgelopen maand genoemd als tussenoplossingen, maar Chelsea heeft voor de langere termijn een andere favoriet: Dembélé. De 23-jarige aanvaller bleek in de winterse transferperiode niet los te weken bij Olympique Lyon, maar Chelsea is hoopvol dat de Franse club na dit seizoen wél wil praten over een transfer.

Lampard wil aankomende zomer echter niet alleen een centrumspits toevoegen aan zijn selectie: ook de vleugels zijn dringend aan vernieuwing toe. Pedro Rodríguez vertrekt na dit seizoen vrijwel zeker transfervrij bij de Londense club, terwijl Willian eveneens in het bezit is van een aflopend contract. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) wordt in de Engelse al geruime tijd genoemd als mogelijke versterking, maar de Evening Standard gooit vanavond ook de naam van Wilfried Zaha (Crystal Palace) én Ziyech weer op.

Ziyech heeft een doorlopend contract bij Ajax, maar de verwachting is dat de Amsterdamse club bij een redelijk bod zal meewerken aan een zomers vertrek van de spelmaker. Ziyech maakte eerder dit seizoen grote indruk in de Champions League tegen Chelsea, onder meer met een schitterende vrije trap uit een schier onmogelijke hoek die uiteindelijk leidde tot een eigen doelpunt van doelman Kepa Arrizabalaga.