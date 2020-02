PSG komt zonder Neymar met de schrik vrij in West-Frankrijk

Paris Saint-Germain heeft de midweekse competitiewedstrijd op bezoek bij Nantes dinsdagavond weten te winnen. Zonder sterspeler Neymar, die geblesseerd was en morgen zijn verjaardag viert, won de koploper van de Ligue 1 met 1-2 in het het Stade de la Beaujoire. Mauro Icardi en Thilo Kehrer waren de doelpuntenmakers van het elftal van trainer Thomas Tuchel. PSG heeft door de 19de overwinning in 23 competitieduels een gat van 15 punten geslagen met achtervolger Olympique Marseille. Die ploeg speelde wel een wedstrijd minder.

PSG was zonder Neymar afgereisd naar West-Frankrijk, maar de Parijzenaren hadden de Braziliaanse vedette vanavond niet nodig. Het team van Tuchel was in de openingsfase de bovenliggende partij en had uiteindelijk een halfuur nodig om de score open te breken. Kylian Mbappé snelde over de linkerflank voorbij zijn direct tegenstander, waarna de Franse aanvaller oog had voor Ángel Di María. Diens schot werd onderweg nog aangeraakt door Icardi, die zo als doelpuntenmaker op het scorebord belandde 0-1.

De voorsprong voor PSG mocht geen verrassing heten, want de koploper had in het openingshalfuur al de nodige kansen gecreëerd. Zo was een vroege doelpoging van Icardi onschadelijk gemaakt door Denis Petric, terwijl Kader Bamba op de doellijn een goal van Presnel Kimpembe voorkwam. In het laatste kwartier voor rust nam PSG gas terug en kon Nantes nog een keer gevaarlijk worden: Moses Simon schoot in kansrijke positie hoog over.

Aan het begin van de tweede helft leek PSG de wedstrijd vroegtijdig te beslissen. Kehrer zette het hoofd tegen een indraaiende hoekschop van Di María en tekende zo voor de 0-2. De thuisploeg toonde echter karakter en wist zich in de 68ste minuut volledig terug te knokken in de wedstrijd. Kimpembe zat mis rond de middencirkel, waarna Simon alleen op het doel van Keylor Navas af kon. De aanvaller van Nantes zette een indrukwekkende sprint in en rondde oog in oog met de Costa Ricaanse doelman uiteindelijk beheerst af. Nantes mocht daarna even dromen van een stunt en was via Renaud Emond ook nog daadwerkelijk dicht bij de gelijkmaker, maar PSG hield uiteindelijk stand. Mitchell Bakker zat negentig minuten op de bank bij PSG.