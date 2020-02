Klopp- en sterrenloos Liverpool komt met schrik vrij tegen League One-ploeg

Liverpool heeft dinsdagavond de volgende ronde van de FA Cup bereikt. The Reds hadden met een Onder-23-selectie moeite met League One-ploeg Shrewsbury, maar wonnen uiteindelijk met 1-0. Daarbij had Liverpool geluk dat in de tweede helft een doelpunt van de tegenstander werd afgekeurd wegens buitenspel.

Liverpool-manager Jürgen Klopp liet verstek gaan en liet de leiding aan Neil Critchley, normaliter trainer van Onder-23. Critchley gaf basisplaatsen aan de Nederlanders Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg en zag dat zijn ploeg er in de eerste helft nauwelijks in slaagde om een echte kans te creëren. Shewsbury had zelf ook geen uitgespeelde mogelijkheid, maar werd wel dreigend door middel van standaardsituaties.

De Liverpool-fans op Anfield vermaakten zich uitstekend, onder meer met een prachtige sleeppanna van aanvoerder Curtis Jones. De jonge basisploeg kon bij het rustsignaal, ondanks het ontbreken van echte kansen, rekenen op een staande ovatie van de supporters. Vlak na rust kwam die grote mogelijkheid wél: een vlotlopende aanval kwam na een fraaie pass van Harvey Elliot bij rechtsback Neco Williams, die in vrije positie op de voeten van doelman Max O'Leary stuitte.

Een droom leek uit te komen voor Shewsbury toen Shaun Whalley in de 59ste minuut tekende voor een doelpunt op Anfield, maar de VAR stak er een stokje voor, omdat er buitenspel voorafging aan het doelpunt. Daarna volgde nog een grote kans voor Shewsbury, maar een kwartier voor tijd ging het toch mis voor de Engelse laagvlieger. Een lange bal van Liverpool-back Williams werd door Shewsbury-naamgenoot Ro-Shaun Williams onbedoeld achter zijn eigen doelman gekopt: 1-0.