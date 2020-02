Milot Rashica ontneemt opnieuw scorende Haaland heldenrol in thriller

Borussia Dortmund is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinales van de DFB Pokal. Het elftal van trainer Lucien Favre ging dinsdagavond in een heuse bekerthriller namelijk met 3-2 onderuit op bezoek bij Werder Bremen, waar Davy Klaassen de negentig minuten volmaakte. Dortmund keek halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, maar na de aansluitingstreffer van de ingevallen Erling Braut Haaland leek een ommekeer in de maak. Werder Bremen verkocht zijn huid echter duur en stapte dankzij Milot Rashica uiteindelijk als winnaar van het veld.

Haaland moest bij Dortmund weer genoegen nemen met een plek op de reservebank, nadat hij afgelopen weekend als basiskracht nog goed was voor twee doelpunten tegen Union Berlin (5-0 overwinning). Zonder de Noorse goaltjesdief beleefden die Borussen een rampzalige start. De thuisploeg begon furieus aan de wedstrijd en leidde binnen het halfuur al met 2-0. Davie Selke tekende in de zestiende minuut voor de openingstreffer door een rebound te benutten en niet veel later knalde Leonardo Bittencourt van grote afstand schitterend de 2-0 tegen de touwen.

Dortmund speelde een draak van een eerste helft en ontsnapte op slag van rust ook nog aan een derde tegentreffer: Selke faalde oog in oog met doelman Marwin Hitz. Direct na de onderbreking werd Haaland alsnog binnen de lijnen gebracht door Favre. De Noor liet zich direct gelden en wist Dortmund in de 67ste minuut terug in de wedstrijd te brengen. Haaland reageerde op de doellijn attent na een goede actie van Julian Brandt en kon zo simpel de aansluitingstreffer op het scorebord te brengen.

Werder Bremen wankelde even, maar via Rashica wist de formatie van trainer Florian Kohfeldt zijn voordelige marge van twee daarna toch weer razendsnel in ere te herstellen. De ex-Vitessenaar vond de verre hoek met een lage schuiver, nadat hij Mats Hummels te snel af was geweest: 3-1. Dat leek de genadeklap voor Dortmund, maar het bezoek wist zich via Giovanni Reyna toch weer terug te vechten in wedstrijd. De zeventienjarige invaller verkleinde de marge dertien minuten voor tijd met een prachtige uithaal van net buiten de zestien en zorgde zo voor een bloedstollende slotfase. Daarin kreeg Haaland nog een enorme kopkans, maar Jiri Pavlenka redde fenomenaal.