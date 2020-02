Lesly de Sa stopt met trainen bij Jong Ajax en tekent voor drie jaar in Zweden

Lesly de Sa heeft een contract getekend bij AFC Eskilstuna. Bij de club uit de gelijknamige stad zo’n honderd kilometer ten westen van Stockholm tekent de 25-jarige rappe aanvaller een contract voor drie jaar. Sinds zijn vertrek bij Slovan Bratislava zat De Sa, die twintig duels in het eerste van Ajax speelde, zonder contract. De afgelopen maanden trainde hij samen met Vurnon Anita mee bij Jong Ajax om zijn conditie op peil te houden. Voetbalzone sprak hem nadat hij zijn handtekening zette.

AFC Eskilstuna degradeerde afgelopen seizoen uit de Allsvenskan, de hoogste divisie in Zweden. Coach Özcan Melkemichel is echter vastberaden dit seizoen direct terug te promoveren naar de bovenste afdeling. "De coach was erg enthousiast en wil aanvallend voetbal spelen in een 4-3-3 opstelling, dat past heel goed bij mij", laat De Sa weten in een eerste reactie. Na zijn herstel van een ernstige knieblessure is de vleugelaanvaller gretiger dan ooit en wil hij zichzelf graag weer laten zien.

In eerste instantie leek het erop dat De Sa zijn carrière zou hervatten in Nederland, maar de geïnteresseerde clubs pakten uiteindelijk niet echt door. "Met behulp van Team Jonk en fysiotherapeut Ross Watson ben ik weer langzaam de oude Lesly geworden en bij Jong Ajax ben ik uitstekend opgevangen. Ik had het daar goed naar mijn zin, maar uiteindelijk is je doel als voetballer natuurlijk om weer minuten te gaan maken. Ik kwam via-via met Gwendell van Riemsdijk, die veel in Zweden actief is, en Valentino Meerzorg in contact en toen ben ik bij twee clubs gaan kijken. De trainer van Eskilstuna begon me meteen te facetimen en zei dat hij allemaal filmpjes van mij bekeken had, dus dat gaf direct veel vertrouwen. De kou daar is nog wel een dingetje, dus ik moet maar snel wat maillots en thermo ondergoed gaan kopen, haha!"



