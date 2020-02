Waarom de selectie van Real Madrid een baksteen als kerstcadeau gaf

Afgelopen zomer spendeerde Real Madrid honderden miljoenen euro's aan nieuwe spelers. Naast Eden Hazard, Luka Jovic, Éder Militão en Rodrygo deed ook linksback Ferland Mendy zijn intrede bij de de Koninklijke. Fans van Real hadden in het begin hun vraagtekens bij de aankoop van circa 48 miljoen euro en zijn blessureleed gedurende het seizoen zorgde voor een nog slechter imago. Inmiddels is Mendy echter niet meer weg te denken uit de basiself van de Spaanse topclub. De 24-jarige Fransman is uitgegroeid tot lieveling, van zowel het publiek als de selectie van Real.

Door Tim Siekman

Er heerst geen twijfel meer in het Santiago Bernabéu: Mendy is dé linksback van Real. Waar Marcelo in de eerste seizoenhelft vaak op het plekje van de miljoenenaanwinst stond, moet de Braziliaan nu op de bank toekijken hoe zijn teamgenoot de show steelt. Het laatste wapenfeit van Mendy: zaterdag de enige assist produceren in de gewonnen stadsderby tegen Atlético Madrid. Na een steekbal van Vinícius Júnior gaf Mendy een strakke voorzet op landgenoot Karim Benzema, die vervolgens Jan Oblak wist te verschalken: 1-0. "Mendy is exceptioneel als hij naar voren rent en zich gaat bemoeien met het spel", beweerde Predrag Mijatovic, oud-spits van Real. "Hij verdient nu de lof, want hij heeft er hard voor gewerkt."

De cijfers van Mendy bij Real zijn imponerend. In elf LaLiga-duels heeft de back slechts drie goals moeten incasseren: twee tegen Villarreal (2-2) en één tegen Real Sociedad (3-1 winst). Met 1002 minuten in de Spaanse competitie betekent dat dus voor Mendy slechts 1 tegengoal per 334 minuten. In de topcompetities kan alleen Joe Gomez van Liverpool betere cijfers overleggen met 2 tegengoals in 16 competitieduels en 1007 minuten in de Premier League. De laatste tegentreffer van Mendy in alle competities dateert van 11 december tegen Club Brugge in de Champions League (1-3 winst). Van de 7 tegentreffers in alle competities na 18 duels dateren er 5 goals uit september. Mendy blijkt de rots in de branding bij Real, een scenario waar aan het begin van het seizoen nauwelijks rekening mee werd gehouden.

Concurrentiestrijd met Marcelo

Mendy begon als negenjarige in de opleiding van Paris Saint-Germain, maar op veertienjarige leeftijd kreeg hij te maken met artritis in zijn heup. De ontsteking van het gewricht zorgde bij tijd en wijle voor helse pijnen bij Mendy en doktoren gaven aan dat er zelfs een kans bestond dat de verdediger nooit meer zou kunnen lopen. Na maandenlang revalideren kwam Mendy erbovenop en kon hij weer schitteren op het voetbalveld. Via Le Havre en Olympique Lyon kwam hij in een razend tempo in Madrid terecht. "Het klopt dat alles heel snel is gegaan sinds mijn tijd bij Le Havre", zei Mendy vorig jaar in gesprek met France Football. "Maar ik blijf tegen mezelf zeggen dat het nog sneller kan. Ik moet doorgaan in deze flow."

Real-voorzitter Florentino Pérez wilde de grootmacht weer uit het slop trekken en smeet met geld om de teruggekeerde Zinédine Zidane met voldoende opties te voorzien. Met Hazard wisten de fans van Real meteen wat voor vlees ze in de kuip hadden, maar met Mendy was het toch maar even afwachten. Nadat de Fransman bij zijn spelerspresentatie weinig indruk maakte met zijn technische kwaliteiten trok de aanhang een voorzichtige conclusie: Marcelo blijft de eerste keus en Mendy wordt rustig gebracht. Toch was het nog onduidelijk of Zidane kon bouwen op de 58-voudig international, aangezien de vleugelverdediger hevig werd gelinkt aan een transfer. Onder meer Juventus, AC Milan, Paris Saint-Germain en Arsenal werden genoemd, maar uiteindelijk bleef de routinier zijn Spaanse liefde trouw.

Marcelo kreeg aanvankelijk het vertrouwen van Zidane, maar door enkele blessures bij de Braziliaan kreeg Mendy meer kansen dan verwacht. Laatstgenoemde back maakte steeds meer indruk bij de topclub, die zich inmiddels bovenaan de ranglijst in Spanje heeft genesteld. Real heeft weliswaar twaalf doelpunten minder gemaakt dan nummer twee Barcelona (52 om 40), maar de formatie van Zidane heeft daarentegen dertien goals minder hoeven incasseren (26 om 13). "We moeten met het hele team verdedigen. Mensen willen ons goed zien voetballen én zien vechten. Ik weet dat we niet altijd briljant kunnen spelen, maar we strijden wel", zei de Franse coach na afloop van de stadsderby. Zidane wees onder meer naar de vechtlust van Mendy, die binnen de selectie van Real een naam heeft opgebouwd.

Een baksteen als kerstcadeau

Het is de vraag of Mendy met les Bleus actief zal zijn op het komende EK, aangezien de back veel concurrentie kent met bijvoorbeeld de gebroeders Lucas en Theo Hernández, Lucas Digne en Benjamin Mendy. Als het aan Raphaël Varane ligt, is zijn ploeggenoot van Real vanaf heden een vaste klant in de nationale ploeg van Frankrijk. "Zijn fysieke kracht is ongelooflijk. Hij past zich goed aan en zorgt ervoor dat ook wij alles geven tijdens trainingen en wedstrijden. Hij doet het verdedigend goed, maar hij draagt ook op andere voetbalaspecten zijn steentje bij. Hij laat heel veel potentie zien. Hij praat nog niet zoveel Spaans, maar Karim (Benzema, red.) en ik helpen hem daarmee", zegt de centrale verdediger, geciteerd door AS.

Tijdens Kerstmis delen de spelers van Real presentjes uit aan elkaar en vaak is er sprake van een ludiek cadeau. Zo kreeg Gareth Bale van Marcelo een golfclub, ontving nieuweling Jovic een Spaans woordenboek en moest jonkie Brahim Diaz, 20 jaar, zich tevredenstellen met wat kinderspeelgoed. Varane vertelt dat Mendy ook een bijzonder cadeau had gekregen: een baksteen. "Omdat hij soms wat hard kan zijn in de trainingen. Hij schopt eigenlijk altijd zijn teamgenoten onderuit", lacht de 26-jarige wereldkampioen. "Hij weet dat het een grapje was. We weten dat hij een geweldige verdediger is. Nogmaals: hij is ijzersterk en helpt ons enorm. We weten ook dat Marcelo veel kwaliteiten heeft en ook erg goed is... Het is alleen maar goed dat er een sterke concurrentiestrijd is."

