Angeliño debuteert met verdienstelijke assist maar ligt direct uit DFB Pokal

RB Leipzig is dinsdagavond door Eintracht Frankfurt uit de DFB Pokal geknikkerd (3-1). Angeliño, die door Leipzig van Manchester City wordt gehuurd, had met een assist op Dani Olmo een belangrijk aandeel in de aansluitingstreffer van zijn ploeg, maar de grote man van de wedstrijd werd Filip Kostic. De ex-aanvaller van FC Groningen maakte twee doelpunten.

Patrik Schick had Leipzig in de achtste minuut op voorsprong moeten zetten, maar de aanvaller schoot van dichtbij op keeper Kevin Trapp. Een merkwaardige handsbal van Marcel Halstenberg, die de bal makkelijk had kunnen ontwijken, leverde Frankfurt in de zeventiende minuut een penalty op. André Silva stuurde doelman Yvon Mvogo vanaf elf meter de verkeerde kant op: 1-0.

Leipzig had in het vervolg van de eerste helft het beste van het spel, in de blessuretijd hielp Frankfurt-spits André Silva echter de gevaarlijkste mogelijkheid om zeep door naast te mikken. Een vlijmscherpe counter van Frankfurt leidde vlak na rust wél tot een doelpunt: Filip Kostic werd door Sebastian Rode diep gestuurd, waarna de linkervleugelspits oog in oog met Mvogo uiterst rustig bleef: 2-0.

In de 69ste minuut kwam Leipzig terug in het duel, toen Angeliño aan de linkerkant opstoomde. De ex-speler van PSV en NAC Breda verstuurde een lage pass richting de zestien van Frankfurt, die door Dani Olmo ineens tot doelpunt werd gepromoveerd: 2-1. Daarmee was de marge verkleind tot één doelpunt, maar Frankfurt kwam nauwelijks meer in de problemen en miste al snel zelf een enorme kans op de beslissing via Martin Hinteregger. Kostic besliste het duel in de 93ste minuut alsnog met een knappe volley in de verre hoek: 3-1.