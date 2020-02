Bayern München blokkeerde revolutionair plan van Guardiola met Neuer

Josep Guardiola wilde Manuel Neuer bij Bayern München uitproberen als veldspeler, zo heeft Karl-Heinz Rummenigge naar buiten gebracht. De bestuursvoorzitter van der Rekordmeister stak echter een stokje voor het plan van de toenmalige trainer, vanwege de angst voor de publieke opinie.

Bayern was in de periode dat Guardiola aan het roer stond, tussen 2013 en 2016, vaak al ruim voor het einde van de competitie kampioen. Het gaf de Spaanse oefenmeester de gelegenheid om nieuwe tactieken te proberen. "Ik herinner het me nog goed", aldus Rummenigge tegenover Fanmagazin 51. "We waren al kampioen van Duitsland en Pep gaf aan dat hij Neuer op het middenveld wilde zetten." Het idee om een keeper als veldspeler in te zetten, ging Rummenigge echter te ver.

"Ik vreesde dat de buitenwereld het zou bestempelen als een arrogante actie. Ik kon Pep met de grootst mogelijke moeite van het idee afbrengen", legt Rummenigge uit, die zelf ook onder de indruk is van de voetballende kwaliteiten van Neuer. "Ik ben ervan overtuigd dat Manu ook op het middenveld een goed figuur had geslagen." Neuer staat al sinds 2011 onder de lat bij Bayern en speelde tot nu toe 366 officiële wedstrijden voor de Duitse grootmacht.