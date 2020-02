Neil Critchley kiest voor Nederlanders én jongste Liverpool-captain ooit

Liverpool begint dinsdagavond met Ki-Jana Hoever en Sepp van den Berg aan de FA Cup-replay tegen Shrewsbury Town. De twee Nederlandse verdedigers kunnen rekenen op een basisplaats omdat manager Jürgen Klopp, die zelf vanavond overigens afwezig is op Anfield, zijn vaste waarden rust geeft. Curtis Jones zal de aanvoerdersband dragen bij Liverpool en is met zijn negentien jaar en vijf dagen de jongste captain in de clubhistorie van the Reds.

Dat Liverpool vanavond met een piepjong elftal aantreedt tegen Shrewsbury Town, mag geen verrassing heten. The Reds deden anderhalf week geleden namelijk hetzelfde, toen het uitduel met de derdedivisionist een 2-2 gelijkspel opleverde. Klopp gaf direct na die wedstrijd aan de replay aan zich voorbij te laten gaan en Duitse manager heeft de daad bij het woord gevoegd: hij wordt vanavond in de dug-out vervangen door Neil Critchley, normaliter de trainer van Liverpool Onder-23.

Het piepjonge elftal van Liverpool zal vanavond het veld op worden geleid door Jones. De aanvallende middenvelder vierde vijf dagen geleden zijn negentiende verjaardag en wordt de jongste aanvoerder uit de clubgeschiedenis. Hij volgt Alex Raisbeck op als recordhouder: de oud-verdediger was twintig toen hij aan het begin van de twintigste eeuw de aanvoerdersband droeg bij Liverpool.

Opstelling Liverpool: Kelleher; Williams, Hoever, Van den Berg, Lewis; Chirivella, Clarkson, Cain; Elliott, Millar, Jones.