Wintertransfer verbaasde Kenneth Perez: ‘Ik kijk er met jaloezie naar'

Kenneth Perez is flink verbaasd door enkele wintertransfers die recentelijk hun beslag hebben gekregen. De Deense analist stelt bij FOX Sports dat de markt voor voetballers tegenwoordig enorm 'breed' is geworden, waardoor relatief middelmatige spelers financieel zeer aantrekkelijke transfers kunnen maken.

Perez wijst onder meer op de transfer van Navarone Foor: de middenvelder, die vandaag zijn 28ste verjaardag viert, rondde maandag zijn overgang van Vitesse naar Al-Ittihad Kalba uit de Verenigde Arabische Emiraten af. "Het is toch wel heerlijk om nu voetballer te zijn. Ik kijk er een klein beetje met jaloezie naar", vertelt de oud-middenvelder van onder meer AZ en Ajax. "De markt is zo groot geworden: je kunt naar Rusland, je kunt naar Saudi-Arabië, je kunt naar Amerika. Je kunt overal heen."

"Foor zit in de bloei van zijn leven. Het zou voor hem niet veel meer dan Vitesse zijn geworden, maar dan kiest hij er toch voor om naar de Verenigde Arabische Emiraten te gaan. Vroeger kon je op je 34ste als wereldster daar al die miljoenen ophalen; nu kan dat al op je 25ste of 26ste", constateert de analist. Perez wijst verder ook op de transfers van Kaj Sierhuis (voor naar verluidt circa vier miljoen euro van Ajax naar Stade Reims) en Sofyan Amrabat (aankomende zomer voor circa twintig miljoen euro van Hellas Verona naar Fiorentina).

"Ik vond de transfer van Kaj Sierhuis voor vier miljoen euro heel opvallend. Er is dus een club die vier miljoen euro wil betalen voor Kaj Sierhuis", zegt Perez zichtbaar verbaasd. "Ik vind de transfer van Sofyan Amrabat van twintig minuten euro naar Fiorentina ook heel opvallend. Hij heeft het goed gedaan bij FC Utrecht. Bij Feyenoord was onduidelijk waar hij moest spelen en of hij wel goed genoeg was. Nu gaat hij via Hellas Verona voor twintig(!) miljoen naar Fiorentina."

Perez noemt tot slot de transfer die Jürgen Locadia dinsdag maakte 'heel opvallend': de Nederlandse spits gaat op huurbasis aan de slag bij Cincinnati FC, dat de voormalig PSV’er huurt van Brighton & Hove Albion. Perez heeft vernomen dat Cincinnati Locadia op jaarbasis 'tussen de vier en vijf miljoen euro' gaat betalen. "Dat vinden jullie dus niet opvallend?", vraagt de analist zijn tafelgenoten lachend. "Die club heeft dus gezegd: Die Locadia heeft het niet waargemaakt bij Brighton en Hoffenheim, maar daar gaan we wel even vier miljoen euro betalen. Dat lijkt ons een goed idee. Het is heerlijk voor voetballers dat de markt zo breed is geworden."