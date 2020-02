Raiola: ‘Je hoort FIFA niet als Ajax 150 miljoen vangt voor De Ligt en De Jong’

Mino Raiola denkt dat de rol van de FIFA in het voetbal op korte termijn uitgespeeld raakt, zo vertelt de bekende zaakwaarnemer aan het Belgische Sport/Magazine. De flamboyante belangenbehartiger uit harde kritiek op de wereldvoetbalbond, die volgens Raiola corrupt is en maffiatrekjes vertoont. "De FIFA is over. Dit is de start van een nieuw tijdperk en wij staan aan de basis", aldus Raiola.

Nu de maand januari voorbij is, zit de winterse transferperiode erop. Daarmee kwam voor Raiola een einde aan een turbulente periode. "Ik wil niet arrogant doen, maar ik denk dat ik deze markt heb gecreëerd", zegt Raiola bijna trots. "Voetbal is show en entertainment geworden. Ik heb in de ruim 25 jaar dat ik actief ben, de voetbalmarkt uitgevonden. Het is inmiddels een gigantische industrie, die ik kleur heb gegeven door nooit mijn mond te houden en altijd voor mijn spelers te blijven staan."

Raiola baalt nog altijd van de door Wikileaks gepubliceerde stukken waaruit blijkt dat hij 49 miljoen euro kon verdienen aan de transfer van Paul Pogba van Juventus naar Manchester United in 2016. "Die Pogba-deal komt altijd terug, omdat mijn vrienden van de FIFA schijt hebben aan de privacywetgeving om zo de publieke opinie te beïnvloeden. Het is heel vreemd dat ze het hebben over mijn fee, maar dat je de FIFA niet hoort als Ajax 150 miljoen euro vangt voor twee jongens (Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, red.). Dan is het top en heeft Ajax het goed gedaan."

Ondertussen is Raiola bezig om de FIFA buitenspel te zetten in de voetbalwereld door een nieuwe voetbalbond op te richten. "We gaan ervoor om een nieuw systeem op te zetten zodat er in elk geval een keuze is. Daar zijn we nu mee bezig. De FIFA is de FIFA, veel succes ermee. Wij willen er straks niets meer mee te maken hebben. We gaan het zelf doen. De FIFA is over, het oude systeem is over. Dit is de start van een nieuw tijdperk, wij staan aan de basis. Het is tijd voor een revolutie."

Raiola werd op 9 mei vorig jaar om onduidelijke redenen door de Italiaanse voetbalbond geschorst voor het doen van transfers. Een dag later nam de FIFA de straf over en kon de zaakwaarnemer wereldwijd niet meer werken. "Daar heb ik wel behoorlijke stress van gehad", bekent hij. "Dat ik mijn licentie kwijtraakte in Italië, interesseerde me geen zak. Ik wist uit welke hoek het kwam en dat ze achter me aan zaten omdat ik had gezegd dat de Italiaanse voetbalbond 'een shitbond' is. Dat vind ik nog steeds. De Italiaanse bond staat racisme oogluikend toe. Als reden gaven ze dat ik Gianluca Scamacca had weggehaald bij een andere zaakwaarnemer, wat niet het geval was."

Volgens Raiola nam de FIFA de schorsing over, zonder te weten wat de argumentatie van de Italiaanse bond was voor de straf. "Waarom? Omdat ik een groot tegenstander ben van de FIFA als systeem. En ook van de mensen die er zitten en de baas zijn. Die houden het corrupte systeem namelijk in stand. Nog steeds. Toen ik jaren geleden riep dat de FIFA maffia is, werd ik uitgelachen en werd gezegd dat ik gek was. Ik bedoelde te zeggen: het heeft dezelfde vorm en structuur als de maffia. Het is één corrupte familie, niet gewelddadig, wel heel ondoorzichtig, gericht op het verwerven van macht en controle met grote consequenties voor het voetbal."