‘Fabián Ruiz bedenkt zich na mondeling akkoord met Zinédine Zidane’

Voor Fabián Ruiz ligt een zomerse transfer naar Spanje in het verschiet, maar het is de vraag voor welke club de middenvelder gaat spelen. Volgens Sport overweegt de middenvelder van Napoli om, ondanks een mondeling akkoord met Real Madrid, toch naar Barcelona te gaan. De komst van Quique Setién in het Camp Nou heeft Ruiz van gedachten doen veranderen, zo klinkt het.

Ruiz werkte in het seizoen 2017/18 met Setién samen bij Real Betis, alvorens hij voor dertig miljoen euro overstapte naar Napoli. Hij signeerde een contract tot medio 2023, maar in Spanje wordt ervan uitgegaan dat hij na dit seizoen in LaLiga speelt. Eind december berichtte AS dat de zesvoudig international bovenaan het wensenlijstje van Real Madrid staat en dat hij zelf ook oren heeft naar een transfer naar het Santiago Bernabéu. Ruiz zou Zinédine Zidane zelfs zijn woord hebben gegeven dat hij in de zomer naar Real Madrid gaat.

Dat gesprek vond echter plaats nog voordat Ernesto Valverde werd ontslagen bij Barcelona en Setién het roer overnam. Ruiz bewaart goede herinneren aan zijn seizoen onder de oefenmeester, waarin hij 34 keer optrad in competitieverband. Het seizoen betekende zijn doorbraak als basisspeler van een club in LaLiga, nadat hij een half seizoen was verhuurd aan tweededivisionist Elche. Het gevolg van zijn sterke jaar was zijn overstap naar Napoli. Dit seizoen kwam hij negentien keer in actie in de Serie A voor Napoli, terwijl hij negentig minuten op het veld stond in de zes Champions League-duels.

Setién is tegelijkertijd ook nog altijd gecharmeerd van Ruiz, in wie hij een 'langetermijnopvolger' ziet voor middenvelders als Ivan Rakitic en Arturo Vidal, die respectievelijk 31 en 32 jaar zijn. Napoli heeft al meerdere pogingen ondernomen om het tot medio 2023 doorlopende contract van Ruiz open te breken en te verlengen, maar is daar nog niet in geslaagd. De hoogte van de vraagprijs zal komende zomer afhangen van de prestaties van Napoli dit seizoen. Wanneer de ploeg van Gennaro Gattuso zich niet weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, zullen diverse spelers verkocht moeten worden om financiële gaten te dichten. Napoli is momenteel terug te vinden op de achtste plaats in de Serie A.