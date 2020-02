Dest staat nog steeds open voor opmerkelijke rol in opstelling Ajax

Sergiño Dest staat open voor een rol als aanvaller bij Ajax. Twee maanden geleden erkende Erik ten Hag dat hij speelde met de gedachte om Dest in de voorhoede op te stellen, maar daar zag de trainer destijds toch van af. Door blessures van Ryan Babel en Quincy Promes speelt het scenario echter weer op, daar Ten Hag moet gaan puzzelen in zijn opstelling. Zondag, in de thuiswedstrijd tegen PSV (1-0), koos de trainer er al voor om Noussair Mazraoui als linksbuiten te laten invallen na het uivallen van Babel.

In gesprek met Ajax Life laat Dest weten dat hij best twee linies wil opschuiven. "Als de trainer mij voorin nodig heeft, vind ik het geen probleem. Dan komt het goed, speel ik daar gewoon en doe ik mijn best", verklaart de rechtsback. In december moest Ajax het stellen zonder Zakaria Labyad, David Neres en Promes in de thuiswedstrijd tegen Valencia (0-1) in de Champions League. Ten Hag overwoog toen om Dest naar voren te halen. "Ik zie hem niet per se als buitenspeler, maar het is zeker een keer door mijn gedachte gegaan", gaf hij toe. De keuze viel uiteindelijk op Noa Lang, die nu echter verhuurd is aan FC Twente.

Labyad en Neres zijn nog altijd niet inzetbaar en hetzelfde geldt sinds de wedstrijd tegen PSV van zondag ook voor Babel en Promes. Daarnaast hadden meerdere Ajacieden in de slotfase last van krampverschijnselen. "Ik zat bijna tegen kramp aan. Het was zwaar, want ik ging de hele tijd op en neer", vertelt Dest. "Tijdens intense wedstrijden heb je sneller kramp, alles is een tikkeltje zwaarder in wedstrijden tegen Feyenoord of PSV."

Over het geheel is de back tevreden over zijn optreden. "Ik heb goed mijn mannetje gestaan. Ik heb in verdedigend opzicht mijn ding gedaan en aanvallend ook, dus ik ben blij", vat hij samen. In aanvallend opzicht zou hij graag een nog grotere bijdrage leveren aan het spel van Ajax. "Ik wil beslissender zijn, ik moet aan mijn statistieken werken. Scoren en assists geven, dat staat voorop. En ondertussen mijn mannetje uitschakelen."