Rechter erkent ‘psychologische kwelling’ door wisselrol van Cristiano Ronaldo

Een rechtbank in Zuid-Korea heeft twee voetballiefhebbers in het gelijk gesteld die in juli 2019 afkwamen op een wedstrijd tussen Juventus en een Zuid-Koreaanse All-Star-ploeg, maar tot hun teleurstelling Cristiano Ronaldo niet in actie zagen. De organisator van de vriendschappelijke wedstrijd moet voor de geleden schade een geldbedrag betalen aan de twee supporters, zo heeft de rechter bepaald.

Afgelopen zomer was Juventus op trainingskamp in Azië en op 26 juli trad de ploeg van Maurizio Sarri in Seoul aan tegen een sterrenploeg uit de Zuid-Koreaanse K-League. De oefenwedstrijd werd georganiseerd door het Zuid-Koreaanse bedrijf Fasta. Directeur Robin Chang van Fasta bevestigde voorafgaand aan de wedstrijd dat contractueel was vastgelegd dat Ronaldo minstens 45 minuten zou spelen. Ronaldo bleef echter de gehele wedstrijd op de bank zitten. Chang zei zelf dat hij pas tijdens de wedstrijd besefte dat de sterspeler niet in actie zou komen.

Fasta had reclame gemaakt voor de wedstrijd door te benadrukken dat Ronaldo aanwezig zou zijn. In totaal kwamen 66.000 fans af op de wedstrijd, die eindigde in een 3-3 gelijkspel. De tickets waren binnen drie minuten uitverkocht. Tijdens de wedstrijd raakten supporters geïrriteerd omdat Ronaldo niet binnen de lijnen kwam en begonnen ze zelfs de naam van Lionel Messi te scanderen. Na het laatste fluitsignaal verklaarde Sarri dat Ronaldo 'heel vermoeid' was en dat hij er daarom voor koos om de aanvaller rust te gunnen. "Hij was niet honderd procent fit en hij had last van zijn spieren", zo verklaarde de trainer van Juventus.

Twee supporters sleepten organisator Fasta voor de rechter. Ze claimden dat Fanta aanhangers van Cristiano Ronaldo hebben misleid en ze hebben gelijk gekregen. Zij hebben ieder recht op een geldbedrag van 371.000 won, omgerekend 283 euro. Een groot deel daarvan, 223 euro, dient ter compensatie van de 'psychologische kwelling' die de absentie van Ronaldo volgens advocaat Kim Min-ki teweegbracht bij de voetballiefhebbers. De advocaat stelt dat hij bovendien nog eens 87 schuldeisers vertegenwoordigt.