Forse tackle van Álvaro Odriozola leidt tot enkelbreuk op Bayern-training

Ivan Perisic begon de afgelopen vijf wedstrijden op rij in de basis bij Bayern München, maar de Kroaat zal voorlopig pas op de plaats moeten maken. De aanvaller heeft dinsdag op het trainingsveld namelijk een breuk in zijn enkel opgelopen. Boosdoener was nieuwkomer Álvaro Odriozola, die zijn ploeggenoot met een verkeerd getimede tackle vol op de enkel raakte.

BILD schetst dat het voorval plaatsvond aan het begin van het afsluitende trainingspotje. Meteen bij zijn eerste balcontact kreeg Perisic de forse tackle van Odriozola te verwerken. De Spanjaard putte zich vervolgens uit in verontschuldigingen, waarna Perisic door de medische staf naar de kant werd geholpen.

Nader onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat de 31-jarige aanvaller de komende tijd aan de kant zal staan: “Ivan heeft een breuk aan de buitenkant van zijn enkel opgelopen”, bevestigde trainer Hansi Flick op de aansluitende persconferentie. “Dit houdt in dat hij vier weken rust moet houden om te herstellen. Daarna zal hij weer beginnen met trainen.”

Voor Perisic komt deze blessure als een tegenvaller, aangezien hij nog niet weet of zijn toekomst ook bij der Rekordmeister ligt. De routinier wordt dit seizoen, met optie tot koop, gehuurd van Internazionale. Odriozola speelt overigens ook op huurbasis voor Bayern: hij kwam vorige maand over van Real Madrid. In die overeenkomst is geen optie opgenomen om de overstap permanent te maken.