‘Geïrriteerd’ Napoli heeft duidelijke boodschap voor Amin Younes

Amin Younes komt dit seizoen niet meer in actie in de Champions League. De aanvaller maakte eind november als invaller nog kort zijn opwachting in de wedstrijd tegen Liverpool en dit zullen zijn enige minuten in het miljardenbal blijven voor deze voetbaljaargang. Napoli heeft namelijk besloten om de Duits international niet in te schrijven voor de tweede seizoenshelft.

I Partenopei laten daarmee duidelijk weten dat Younes geen toekomst meer heeft bij de club. Napoli hoopte eigenlijk al tijdens de winterse transferperiode afscheid te kunnen nemen van de dribbelaar. Volgens Il Corriere del Mezzogiorno weigerde Younes, tot irritatie van Napoli, echter aanbiedingen van Sampdoria, Parma, Genoa, Torino, Sassuolo en Olympiacos.

Napoli zou nu nog de hoop koesteren dat het lukt om de aanvaller aan een Russische club te slijten. In Rusland is de transferperiode nog tot eind februari geopend, wat mogelijkheden biedt. Younes, die in de zomer van 2018 transfervrij werd overgenomen van Ajax, komt er dit seizoen nauwelijks aan te pas in Italië en maakte, verspreid over 6 wedstrijden, pas 143 minuten in de Serie A.

Gennaro Gattuso heeft in zijn 25-koppige selectie wel ruimte gemaakt voor nieuwkomers Stanislav Lobotka, Matteo Politano en Diego Demme. Naast Younes is ook Kevin Malcuit niet ingeschreven: de rechtsback kampt met een zware knieblessure en komt dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in actie. Napoli neemt het in de achtste finales van de Champions League op tegen Barcelona. Op 25 februari vindt de heenwedstrijd plaats in het Stadio San Paolo. Drie weken later, op 18 maart, wordt de return in het Camp Nou gespeeld.