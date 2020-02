‘Als een van die twee Salah kan vervangen, moet Liverpool erover nadenken’

Mohamed Salah is dit seizoen met veertien doelpunten de meest scorende speler van Liverpool in de Premier League en mede dankzij zijn goals koersen the Reds af op de eerste landstitel in dertig jaar. Darren Bent is onder de indruk van de kwaliteiten van Salah, maar hij denkt ook dat de Egyptenaar de speler van het aanvallende trio van Liverpool, dat verder bestaat uit Roberto Firmino en Sadio Mané, is die het eenvoudigst te vervangen valt.

“Kijk, we weten dat hij veel doelpunten maakt en een topspeler is. Twee keer de Gouden Schoen, Speler van het Jaar, winnaar van de Champions League, bijna winnaar van de Premier League, de prijzen zijn er. Maar als je zijn gehele spel vergelijkt met iemand als Mané, moet ik zeggen dat Mané beter presteert”, steekt Bent, die in het verleden als spits uitkwam voor onder meer Tottenham Hotspur, Sunderland en Aston Villa, van wal bij talkSPORT.

“Hij scoort misschien meer dan Mané, maar kijk naar Mané’s werklust. Hij is niet egoïstisch, hij zoekt altijd eerst naar een andere optie en hij maakt ook nog zijn doelpunten. Daarom mag Mané niet verkocht worden, hij is zo belangrijk. Van Firmino weten we dat hij niet zoveel doelpunten maakt, maar hij is de lijm, de verbinder. Er zijn maar weinig spelers die de bal beter kunnen vasthouden. Hij geeft de anderen de kans om bij te sluiten, hij is fantastisch”, gaat Bent verder. “Dan kijk je naar Salah en inderdaad, hij maakt veel doelpunten. Maar vult hij Mané en Firmino echt aan, of is hij op zoek naar meer goals?”

“Ik heb dit seizoen verschillende situaties gezien waarin hij eigenlijk had moeten passen, maar voor een schot ging. Je kan zien dat de frustratie toe begint te nemen. Het gaat er ook niet om dat je hem verkoopt voor 115 miljoen euro en het dan zo laat. Maar als je hem kan vervangen met een Kylian Mbappé of iemand als Jadon Sancho, denk ik dat je daarover na moet denken”, sluit hij af. De namen van Mbappé en Sancho, op dit moment spelend bij respectievelijk Paris Saint-Germain en Borussia Dortmund, worden al langer genoemd als mogelijke opties voor Liverpool. Voor beide jonge aanvallers zal de concurrentie echter fors zijn.