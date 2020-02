Nieuw ‘draaiboek’ bij Feyenoord moet vele miljoenen opleveren

Feyenoord presteert onder trainer Dick Advocaat uitstekend, mede door de inbreng van enkele Zuid-Amerikanen. Waar de samenwerking van de Rotterdamse club met spelers uit het genoemde continent in het verleden vaak uitliep op een mislukking, voelen Eric Botteghin, Marcos Senesi, Renato Tapia en Luis Sinisterra zich momenteel goed bij Feyenoord. De Volkskrant legt dinsdag uit dat het nieuwe beleid bij Feyenoord mede hieraan ten grondslag ligt.

Volgens de krant is de lijst met miskopen uit Zuid-Amerika indrukwekkend bij Feyenoord. 'Van de twintig spelers (Senesi en Sinisterra niet meegerekend) die rechtstreeks uit Zuid-Amerika naar Feyenoord kwamen, staat alleen Julio Ricardo Cruz in het collectieve geheugen gegrift als een succes door een aantal belangrijke treffers, maar per saldo maakte Feyenoord slechts drie miljoen euro winst op de Argentijnse spits', zo klinkt het.

Advocaat: 'Onze doelstelling blijft gewoon hetzelfde, Europees voetbal halen'

De Volkskrant stelt dat er bij Feyenoord sinds afgelopen zomer een nieuw beleid inzake Zuid-Amerikanen is. Volgens het dagblad is er meer structuur in de organisatie aangebracht om spelers van dat continent op te vangen. 'Er is een draaiboek opgesteld om zaken als huisvesting, verzekeringen, visa, bankpassen en vervoer zo snel mogelijk te regelen. Spelers krijgen een interne cursus Engels, telefoonnummers van vier Feyenoord-medewerkers om ze dag en nacht bij van alles te helpen en weldra wordt een (Spaanstalige) sociaal-maatschappelijk werker aangesteld.'

Daarnaast worden gezinsleden van de spelers zeker in de eerste jaren zoveel mogelijk naar Nederland gehaald om de thuissituatie na te bootsen. Sjaak Troost is naar verluidt de persoon achter het intensiveren van de begeleiding. 'Zijn opvolger Frank Arnesen, die Spaans spreekt en op goede voet staat met meesterscout Piet de Visser (kenner bij uitstek van het Zuid-Amerikaanse voetbal), kan een extra dimensie toevoegen', aldus de krant.

'Feyenoord hoopt op Senesi en Sinisterra straks veel meer te winnen dan drie miljoen (van Cruz, red.). De Colombiaan scoorde de laatste drie duels op rij, maar Feyenoord-medewerkers vinden hem toch wat vermoeider overkomen, nu zijn moeder weer in Colombia zit. Ma Sinisterra permanent naar Rotterdam halen zou zomaar de meest waardevolle 'transfer' kunnen zijn', concludeert De Volkskrant.