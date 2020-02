Waterreus gaat in op keiharde clash met Van Bommel: ‘Dat beet Mark mij toe’

De afgelopen week werd er volop geschreven over de crisis bij PSV. Diverse media meldden dat Mark van Bommel nog altijd invloed uitoefent bij de Eindhovense club. Ook Ronald Waterreus was in zijn column van De Limburger spijkerhard over de handelswijze van de ex-trainer van PSV. De oud-doelman legt bij de NOS uit waarom hij flink uithaalde naar Van Bommel.

Volgens Waterreus zou Van Bommel achter de schermen bezig zijn om de clubleiding in een kwaad daglicht te stellen. "Het 'kamp Van Bommel' zal niet rusten voordat Toon Gerbrands en John de Jong gesneuveld zijn", stelde de oud-sluitpost in zijn column. "Om dat te bereiken worden de lijntjes richting bevriende journalisten ongegeneerd uitgezet. En worden spelers opgezet tegen de leiding, aangespoord om te vertrekken, of toch tenminste een andere zaakwaarnemer in de arm te nemen. (Lees: Mino Raiola)."

Waterreus legt maandagavond bij het Sportforum uit dat het tijd was om de waarheid op te schrijven. "Ik voelde een verplichting om dat te doen. Je moet hier geen grote tactische plannen achter zoeken. De Limburger wil elke zondagavond voor kwart over tien een stukje hebben, anders betalen ze niet", aldus Waterreus, die zich betrokken voelt bij PSV.

"Waarom dit publiceren? Om de doodeenvoudige reden: mij houdt dit bezig. Ik heb heel lang bij die club gespeeld en ken daar zo'n beetje iedereen die daar rondloopt. Er is van alles aan de hand. Het voelde als een morele verplichting om daar mijn zegje over te doen. Ik sta er nog steeds honderd procent achter en ik trek er ook werkelijk geen woord van terug."

"Ik heb geen oorlog in privésfeer met hem (Van Bommel, red.). Ik heb het altijd heel goed met hem kunnen vinden", aldus Waterreus, die de confrontatie met Van Bommel op De Herdgang bevestigt. "Ik ben op een gegeven moment weggelopen, omdat ik dacht: voordat het misschien heel vervelend wordt, laat één iemand de verstandigste zijn", aldus Waterreus, die ook al kritisch was toen Van Bommel nog trainer was van PSV.

"Dat beet Mark mij in dat gesprek ook toe. Dat ik hem al een paar keer in columns pittig had aangepakt. Ik heb zelfs een open brief aan hem geschreven. Toen woonden we zelfs nog in hetzelfde complex. Toen zei ik: in plaats van me eventueel te appen morgen kan je morgenvroeg ook een kopje koffie komen drinken. Die boodschap is zeker nu voor iedereen heel goed te begrijpen."