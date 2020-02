Prestaties Feyenoord doen Dirk Kuyt denken aan uitspraak Tiger Woods

Dirk Kuyt volgt momenteel de cursus Coach Betaald Voetbal en hij zegt zich een bevoorrecht mens te voelen doordat hij mee kan kijken bij trainers als Jürgen Klopp en Dick Advocaat bij respectievelijk Liverpool en Feyenoord. De oud-international ziet een belangrijke overeenkomst tussen beide trainers. “De overeenkomst tussen Klopp en Advocaat is dat zij een ongelooflijk goed oog hebben voor de details”, aldus Kuyt.

Feyenoord verloor in de Eredivisie nog geen wedstrijd onder Advocaat en is van de twaalfde plaats opgeklommen naar de derde plaats. Dat de Rotterdammers geluk hebben gehad onder zijn leiding, gaat er bij Kuyt niet in. “Wie de perfectionist Advocaat beter kent, weet dat hij dat fortuin gedeeltelijk afdwingt. Het was Tiger Woods die zei: hoe harder je traint en hoe minder je aan het toeval overlaat, des te meer geluk heb je”, aldus Kuyt in zijn column voor De Telegraaf. “Ik geloof dat het – samen met de duidelijkheid die Dick vanaf het eerste moment schept – het geheim is van het huidige succes in Rotterdam.”

Daarin ziet Kuyt vergelijkingen met Liverpool-manager Klopp. "Veel trainers vinden het prettig om de spelers bij thuiswedstrijden ruimschoots van tevoren aanwezig te laten zijn. Klopp niet. Hij wil zó laat mogelijk van het trainingscomplex naar Anfield rijden, waardoor de spelers nét genoeg tijd hebben om hun enkels te tapen, zich te laten verzorgen en zich om te kleden”, legt Kuyt uit. “De gedachte daarachter: de spelers kunnen zich alleen maar op de wedstrijd focussen. Er is geen tijd voor afleiding. En dat is mooi, want het woord zegt het al. Dat leidt alleen maar af van dat ene doel: het duel winnen. Dat Klopp met zulke details bezig is, zó diep op de stof ingaat, vind ik prachtig en is heerlijke leerstof.”

Een ander voorbeeld is volgens Kuyt de voorbereiding op de Champions League-finale van vorig jaar. “Waarin hij Benfica vroeg en zo ver kreeg om in een oefenduel op dezelfde manier te spelen als de tegenstander in de eindstrijd Tottenham Hotspur. Daarvoor had hij al heel specifiek gekeken welke club in Europa de meest vergelijkbare speelwijze had met Spurs. Hoezo tot in de puntjes voorbereid?”, aldus Kuyt.