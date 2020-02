Brian Brobbey daagde Gino Bosz uit bij rode kaart: ‘Dat doe ik wel vaker’

Jong Ajax won maandagavond met speels gemak van Go Ahead Eagles (5-1). Brian Brobbey was een van de doelpuntenmakers en de talentvolle spits kreeg in de tweede helft een harde tik te verwerken van Gino Bosz. De middenvelder van Go Ahead kreeg voor zijn overtreding een directe rode kaart. Brobbey ging na afloop van het duel in op de de overtreding van zijn tegenstander.

Jong Ajax stond al met tien man na een rode kaart van Kik Pierie, toen Bosz over de schreef ging tegenover Brobbey. Bosz probeerde de Ajacied van de bal te zetten, maar slaagde daar niet in doordat Brobbey goed zijn sterke lichaam gebruikte. De Ajax-spits leef rustig aan de bal en leek zijn tegenstander daarmee te provoceren, waarop Bosz hem van achteren neerhaalde.

“Hij kwam heel hard in. Ik kon me benen wel breken”, aldus Brobbey tegenover FOX Sports. Nadat Bosz de overtreding had gemaakt, kreeg hij nog een handje van Brobbey. “Ik zei tegen hem: top gespeeld”, aldus de Ajacied met een lach. Hij beaamt dat het een cynische opmerking was en hij er wel van houdt om tegenstanders uit te dagen. “Jazeker, dat doe ik wel vaker. Deze tik deed wel pijn, maar ik stond gelijk op.”

Go Ahead-trainer Jack de Gier noemt de rode kaart van Bosz ‘heel dom’. Hij zag Brobbey provoceren. “Hij liet natuurlijk een beetje zien dat hij sterk is”, aldus De Gier. “Gino liet zich uit de tent lokken. De overtreding was niet zo zwaar, denk ik. Het was een knipschaartje. Maar er is heel wat voor nodig bij Brobbey, want hij is zo sterk als een beer. Maar het is gewoon dom. Direct rood telt ook voor de bekerwedstrijd, dus Gino moet op de blaren zitten.”