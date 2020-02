Napoli komt briljante goal Quagliarella te boven dankzij winteraankoop

Napoli lijkt de smaak weer te pakken te hebben. Na een belabberde eerste seizoenshelft is de weg naar boven ingezet. In de Coppa Italia werd Lazio opzij gezet, terwijl in de vorige week Juventus met 2-1 werd verslagen. Maandagavond was het team van trainer Gennaro Gattuso te sterk voor Sampdoria, dat in Genoa met 2-4 werd verslagen.

De bezoekers uit Napels kenden een droomstart. Al na drie minuten tekende Arek Milik voor de openingstreffer. Terwijl de Sampdoria-fans vuurwerk op het veld gooiden liet scheidsrechter Federico La Penna het spel doorgaan en kopte de Poolse spits knap raak vanuit een voorzet van Piotr Zielinski. Toen Elif Elmas even later ook de 0-2 maakte, leek Napoli af te stevenen op een eenvoudige overwinning op de laagvlieger uit de Serie A. Elmas stond op de juiste plaats toen een hoekschop verlengd werd door Giovanni Di Lorenzo.

Na 26 minuten spelen kwam de thuisploeg volledig terug in de wedstrijd met dank aan de klasse van Fabio Quagliarella. Albin Ekdal vond de Sampdoria-spits met een lange pass en vanuit de lucht schoot de 37-jarige spits de bal vanaf de rand van het strafschopgebied op fantastische wijze in de verre hoek. Na rust kwam Sampdoria zelfs op gelijke hoogte. Kostas Manolas ging in het strafschopgebied de fout in en op advies van de VAR werd de bal op de stip gelegd. Manolo Gabbiadini maakte geen fout en bracht de stand op gelijke hoogte.

Napoli zou de overwinning uiteindelijk toch uit het vuur slepen. De ploeg van Gattuso zocht nadrukkelijk de aanval en de Duitse middenvelder Diego Demme kon vanuit de rebound scoren. De winteraankoop van twaalf miljoen euro, in januari overgekomen van RB Leipzig, bezorgde Napoli met zijn eerste doelpunt de drie punten. Diep in blessuretijd werd de eindstand op 2-4 bepaald door Dries Mertens. De Belg profiteerde van een fout van doelman Emil Audero, die ver uit zijn doel kwam en de bal inleverde bij de invaller. Door de overwinning komt Napoli op 30 punten uit 22 wedstrijden en is het terug te vinden op de tiende plaats.