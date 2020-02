Ten Hag ziet Ünüvar en Danilo schitteren bij pak slaag voor Go Ahead

Jong Ajax heeft maandagavond een einde gemaakt aan een weergaloze ongeslagen serie van Go Ahead Eagles. De club uit Deventer was 22 wedstrijden ongeslagen, maar ging op De Toekomst onderuit tegen de talenten van trainer Mitchell van der Gaag. De Amsterdammers waren heer en meester voor eigen publiek. Go Ahead werd van het kastje naar de muur gespeeld en stond na 45 minuten spelen al op een 3-0 achterstand.

Jong Ajax – Go Ahead Eagles 5-1

De thuisploeg was vanaf het eerste fluitsignaal de baas. Jong Ajax combineerde er lustig op los en het was wachten op de openingstreffer. Na iets meer dan tien minuten spelen werd Naci Ünüvar neergehaald in het strafschopgebied door Gino Bosz en tekende Danilo Pereira vanaf elf meter voor de 1-0. Vlak daarna werd Brian Brobbey gevloerd in de zestien door doelman Hobie Verhulst en was het de spits zelf die de strafschop verzilverde. De ploeg uit Deventer had niets te vertellen in Amsterdam en ging rusten met een ruime achterstand. In de 33ste minuut onderschepte Ünüvar de bal op het middenveld en zette hij Danilo vrij voor Verhulst: 3-0.

Na rust beet Go Ahead Eagles iets meer van zich af, maar desondanks werd de score verder uitgebreid door Jong Ajax. Het was Ünüvar die onder toeziend oog met een prachtige steekpass Danilo bediende. De Braziliaanse aanvaller tekende voor zijn derde van de avond. Er was geen vuiltje aan de lucht toen aanvoerder Kik Pierie aan de noodrem trok. Hij haalde een doorgebroken speler naar de grond en moest met rood inrukken. Vlak daarna moest ook de ploeg van Jack de Gier met een man minder verder.

Bosz kreeg Brobbey maar niet van de bal en schopte hem vervolgens van achteren hard neer. Terwijl de zoon van Bayer Leverkusen-trainer Peter Bosz de kleedkamer opzocht, redde Maarten Pauwels de eer namens de bezoekers. Het slotakkoord was voor Jong Ajax, want in de slotfase bepaalde de sterk spelende Quinten Timber op aangeven van invaller Sontje Hansen de eindstand op 5-1.

Jong FC Utrecht – FC Dordrecht 1-1

FC Dordrecht heeft afscheid genomen van de laatste plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Op bezoek in Utrecht leek de thuisploeg lang te gaan winnen door een vroeg doelpunt van Odysseus Velanas, die zijn derde doelpunt van het seizoen maakte. Diep in blessuretijd stond de negentienjarige Thomas Schalekamp op de juiste plaats en schoot hij met zijn eerste goal van deze jaargang de gelijkmaker binnen. Door het gelijkspel komt Dordrecht op zestien punten, evenveel als Helmond Sport. De Brabanders hebben echter een minder doelsaldo en nemen de rode lantaarn over.