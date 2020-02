Bakker krijgt meer goed nieuws van Tuchel na PSG-debuut

Mitchel Bakker mag hopen op zijn competitiedebuut namens Paris Saint-Germain. De talentvolle linksback is door trainer Thomas Tuchel opgenomen in de wedstrijdselectie voor het uitduel met Nantes van dinsdagavond. De ex-Ajacied maakte vorige week woensdag zijn officiële debuut namens de Franse grootmacht.

Bakker heeft de stijgende lijn te pakken bij PSG. Afgelopen woensdag kwam hij al als invaller binnen de lijnen in het bekerduel met FC Pau (0-2 winst). Bij een 0-2 voorsprong debuteerde hij als vervanger van Colin Dagba. Laatstgenoemde raakte afgelopen zaterdag geblesseerd in de wedstrijd tegen Montpellier (5-0), waardoor een plek is vrijgekomen in de selectie. Bakker zat nog niet eerder in de wedstrijdselectie van PSG voor een competitiewedstrijd.

Ook Neymar moet het duel met Nantes aan zich voorbij laten gaan. De Braziliaan heeft tegen Montpellier een ribblessure opgelopen. Tuchel moet het verder doen zonder linksback Juan Bernat, terwijl achterin ook Marquinhos en Thiago Silva door blessures ontbreken.