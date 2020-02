Ten Hag krijgt goed en slecht nieuws over geblesseerd drietal

Ajax heeft maandagavond een update naar buiten gebracht over de blessures van Joël Veltman, Quincy Promes en Ryan Babel. Het drietal viel afgelopen zondag uit in de wedstrijd tegen PSV (1-0). Waar trainer Erik ten Hag Ryan Babel al snel terug lijkt te hebben, staan Veltman en Promes naar verwachting voor een langere tijd aan de kant.

Veltman viel al na een halfuur spelen uit met knieklachten. Hij is maandag onderzocht en moet eerst een week rust houden. Daarna wordt de Oranje-international verder onderzocht. “Ik was even bang dat het een kruisbandblessure zou zijn, maar gelukkig is dat vandaag uitgesloten”, reageert Veltman op de clubwebsite. De centrumverdediger annex rechtsback keerde halverwege vorig seizoen terug nadat hij geruime tijd buitenspel stond met een knieblessure.

Promes raakte geblesseerd toen hij Babel wilde aanspelen met een hakbal. Ajax meldt dat na onderzoek hamstringletsel is geconstateerd. Hij is in elk geval de komende weken niet inzetbaar, zo laat de club weten. Babel heeft op zijn beurt een kneuzing aan de rechter bilspier. “Per dag wordt bekeken hoe het gaat en naar verwachting sluit de aanvaller aan het eind van de week weer aan bij de groepstraining”, aldus een statement op de clubsite van Ajax.

Ajax staat voor een drukke periode met veel wedstrijden in februari. Zondag wacht het uitduel met FC Utrecht en daarna staan deze maand duels met (Vitesse, TOTO KNVB Beker), RKC Waalwijk (Eredivisie), Getafe (Europa League), Heracles Almelo en nogmaals Getafe op het programma.